Maria I. eröffnet den Krenmarkt in Baiersdorf

Neue Bayerische Meerrettichkönigin — Festsonntag mit Budenstadt und Traktoren - vor 59 Minuten

BAIERSDORF - Bereits seit dem 15. Jahrhundert befindet sich rund um Baiersdorf das traditionsreichste Krenanbaugebiet der Welt. Da bleibt es nicht aus, die scharfe Wurzel jedes Jahr mit dem Krenmarkt zu feiern. Am Sonntag, 17. September, findet zum 15. Mal im Herzen der Stadt der traditionelle Baiersdorfer Krenmarkt unter dem Motto "Meerrettich und mehr für gesundes Leben" statt.

Auch in diesem Jahr ist mit dem Krenmarkt am Sonntag wieder eine Traktorenschau verbunden. Vorsichtshalber sollte man den Regenschirm einpacken, so der Wetterbericht. © Dieter Köchel



Von 10.30 Uhr bis 18 Uhr steht die ganze Altstadt im Zeichen der scharfen Wurzel. Zahlreiche Besucher aus Nah und Fern lassen das Wurzelgemüse hochleben.

Um 11 Uhr zieht die neu gewählte Bayerische Meerrettichkönigin, begleitet von der Baiersdorfer Stadtkapelle, den Krenweibern und Ehrengästen in die Altstadt ein. Mit der symbolischen Ernte einer Meerrettichwurzel wird Bürgermeister Andreas Galster den 15. Krenmarkt offiziell eröffnen.

Der Kren, seine Leckereien und Produkte stehen ganz oben auf der Liste im Krenmarktangebot, ergänzt durch viele Naturprodukte, die gut für Leib und Seele sind.

Neben den vielen Buden haben auch die Geschäfte in der Altstadt geöffnet. Ebenso kann das Meerrettichmuseum den ganzen Tag über besucht werden.

Im Pacé-Park stehen zahlreiche Oldtimertraktoren zum Bestaunen bereit. Um 17 Uhr setzen sich diese zu einer Parade durch die Altstadt in Bewegung.

Maria I. hat am Freitagabend die Regentschaft über den Meerrettich für die nächsten zwei Jahre übernommen. © Foto: Stadt Baiersdorf/Fotostudio am Schloß



Auf Grund des Krenmarktes ist die Innenstadt von Baiersdorf in der Zeit von Samstag, 16. September, ab 14 Uhr, bis Sonntag, 17. September, bis gegen 19.30 Uhr für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Marktbesucher werden darauf hingewiesen, dass keine Parkmöglichkeiten im Stadtzentrum vorhanden sind.

Die Besucher werden gebeten den gebührenfreien Großparkplatz in der Linsengrabenstraße, den Parkplatz "Anger- & Ausee", den Sportplatz an der Straße Richtung Röttenbach, den "Edeka"-Parkplatz am Kulturzentrum Jahnhalle, die Park & Ride Plätze auf der West- und Ostseite des Bahnhofes, die Parkmöglichkeiten am Sportzentrum des BSV Baiersdorf und der Mittelschule sowie den Parkplatz Rewe zu nutzen. Weitere Parkmöglichkeiten bestehen im Gewerbehof Baiersdorf. Im Übrigen wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Die neue Bayerische Meerrettichkönigin Maria I. mit bürgerlichem Namen Maria Kohlmann, ist im Rahmen eines Festabends am Freitag inthronisiert worden. Die 25-Jährige beerbt – wie berichtet – ihre Schwester Christine, die das Amt in den vergangenen beiden Jahren inne hatte. Neben den Eltern ergänzen zwei weitere Schwestern und ein Bruder die Familie

Maria, von Beruf Bankkauffrau, kommt gebürtig aus Marloffstein und wohnt seit kurzem in Baiersdorf.

Sie ist von Kindesbeinen an mit dem Meerrettich vertraut und verbunden (Ernte, Anbau usw.). Sie stand schon im Kinderwagen auf dem Acker und hilft ihren Eltern jedes Jahr tatkräftig bei Saat, Ernte und Bearbeitung der scharfen Wurzel.

Königin Maria weiß um die Arbeit, die es braucht, um den Meerrettich "groß" zu ziehen und den langen Weg, den der Meerrettich von der Saat bis ins Glas nimmt. Es ist ihr wichtig, die Leute dafür zu sensibilisieren und den Aufwand ins Bewusstsein der Leute zu rufen.

Maria I. freut sich auf die kommende Zeit, in der sie den Bayerischen Meerrettich und die Stadt Baiersdorf repräsentieren darf. Ihre Eltern, Geschwister und Freunde unterstützen sie tatkräftig.

en/dik