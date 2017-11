"Markt der Ideen" stimmte Erlanger auf Weihnachten ein

Kunsthandwerker und Künstler zeigten in der Ladehalle ihre Werke - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Da kam Weihnachtsstimmung auf: Der "Markt der Ideen" lockte auch heuer mit ausgefallenen und anspruchsvollen Geschenkartikeln etliche Gäste in die Erlanger Heinrich-Lades-Halle.

Anspruchsvoll und ausgefallen: Beim „Markt der Ideen“ in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle gab es wirklich nichts, was es nicht gab. © André De Geare



Bei diesem Anblick blieb kein Wunsch offen. Wer am Sonntag in der Heinrich-Lades-Halle Weihnachtsdeko, Weihnachtsgeschenke oder ein Mitbringsel zum Adventstee suchte, wurde schnell fündig: Von Pralinen, Honig, Mützen, Holzspielsachen, Kerzen in allen Farben und Formen über Schmuckgegenstände, Handytaschen, Engelsfiguren und Sternen in allen Varianten bis hin zu richtig warmen Mänteln sowie Wollsocken und -mützen gab es nichts, was es nicht gab.

Das Besondere daran: Die hübschen Artikel waren von Künstlern und Kunsthandwerkern alle selbst gemacht. Das ist das Markenzeichen des beim Publikum seit Jahrzehnten so beliebten "Markt der Ideen".

Kein Wunder, dass da die Besucher auch in diesem Jahr wieder zu der Veranstaltung nur so strömten — und schon gut eineinhalb Stunden nach der Eröffnung um 10 Uhr die ersten Käufer mit dicken Taschen den Veranstaltungsort wieder verließen. Für sie kann das Fest jetzt kommen.

