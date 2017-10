Markus Wasmeier bricht Lanze fürs Lesen

Das Abenteuer Lesen bekommt starke Unterstützer - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Die Bürgerstiftung Erlangen startet jetzt in Kooperation mit dem bundesweiten gemeinnützigen Verband "Mentor — Die Leselernhelfer" und der ortsansässigen Volkshochschule ein Projekt, das junge Erlanger zu Lesern machen will. Das hat nun den Skirennläufer Markus Wasmeier nach Erlangen gebracht.

Markus Wasmeier (2. v. r.) kam zur Vorstellung des Lesepaten-Projekts nach Erlangen und stellte es gemeinsam mit Andrea Pohlmann-Jochheim von „Mentor“ (r.), Ute Hirschfelder (Mi.) und Otto Fößel (2.v.l.) von der Bürgerstiftung sowie VHS-Leiter Markus Bassenhorst (l.) vor. © Harald Sippel



Markus Wasmeier (2. v. r.) kam zur Vorstellung des Lesepaten-Projekts nach Erlangen und stellte es gemeinsam mit Andrea Pohlmann-Jochheim von „Mentor“ (r.), Ute Hirschfelder (Mi.) und Otto Fößel (2.v.l.) von der Bürgerstiftung sowie VHS-Leiter Markus Bassenhorst (l.) vor. Foto: Harald Sippel



Sein Lieblingsbuch in der Kindheit? Markus Wasmeier, Jahrgang 1963, erinnert sich noch ganz genau daran. Und auch an das Erlebnis des Lesens. Mark Twains "Tom Sawyer und Huckleberry Finn", "das hab’ ich gefressen", sagt er. "Ich war in der Fantasiewelt versunken und nicht mehr ansprechbar." Darauf sei die Lust da gewesen, mehr zu entdecken.

Das Abenteuer Lesen hat Wasmeier, der später Deutschlands erfolgreichster Skirennläufer werden sollte, nie mehr losgelassen. Logisch, dass er seinen drei Kindern abends vorgelesen oder ihnen Geschichten erzählt hat. Gerade eben hat er sein eigenes Buch "Dahoam" veröffentlicht, eine Biografie, in der es nicht nur um rasantes Skifahren geht, sondern auch ums Hinausgehen in die Welt und ums Zurückkommen, um seine Frau und ihren Kampf gegen ihre Krebserkrankung, um die Kraft der Großfamilie. "Warum es wichtig ist, in einer unruhigen Welt Werte zu leben", lautet der Untertitel des Buchs. Das Lesen und Vorlesen, die Liebe zum Geschichtenerzählen und -anhören: Das gehört in Markus Wasmeiers Augen jedenfalls zu diesen Werten, und das war wohl auch der Grund, warum er die Schirmherrschaft bei "Mentor — Die Leselernhelfer e.V." gern angenommen hat.

"Wenn die Eltern nicht die Zeit haben oder sich die Mühe geben, ihren Kindern vorzulesen oder Geschichten zu erzählen, dann wird es schwierig für die Kinder", sagt er bei einem Pressetermin zur Vorstellung des Projekts "Lese-Paten" in Erlangen. Denn mit dem Lesen beginne die Bildung. "Das merke ich in all den Ländern, in denen ich unterwegs bin."

Um aber gleich bei Deutschland zu bleiben: 7,5 Millionen Menschen können hierzulande nicht oder nur unzureichend lesen oder schreiben. Ein Drittel der Eltern lese seinen Kindern zu wenig vor, weiß man bei "Mentor", doch "nur wer gelernt hat, erfolgreich mit Sprache umzugehen, hat eine Chance, in der Gesellschaft zurecht zu kommen", sagt Andrea Pohlmann-Jochheim, Vorstandsmitglied beim Bundesverband.

Mit individueller Leseförderung möchte "Mentor" dem herrschenden Defizit entgegenwirken. In über 70 Vereinen und Initiativen fördern bundesweit in 270 Orten 11 000 Mentoren inzwischen 14 000 Jungen und Mädchen, wobei jeder Mentor jeweils ein Kind ein Jahr lang begleitet. "Bildung soll durch Bindung stattfinden", erklärt Pohlmann-Jochheim. Es solle eine Begegnung ohne Leistungsdruck sein. Wichtig sei eine entspannte Lernatmosphäre. Erlangen ist in Bayern die sechste Stadt, in der der Bundesverband nun in ein Projekt integriert ist, man wolle die Präsenz im Freistaat noch ausweiten, heißt es.

Für die Bürgerstiftung Erlangen sei es ein großer Vorteil, auf das Konzept, die Materialien und Ausstattung von "Mentor" zurückgreifen zu können, erklärt Vorstandsmitglied Otto Fößel. Neben den beiden bestehenden Lesepaten-Projekten, die mit 30 Ehrenamtlichen vor Ort sind, will die Bürgerstiftung nun der großen Nachfrage nach Lesepaten an den Grundschulen begegnen. Jetzt also gilt es, künftige Lesepaten zu finden. Am Mittwoch, 8. November, ab 19 Uhr sind alle Interessierten zu einer Info-Veranstaltung im Lese-Café in der Altstadtmarkt-Passage eingeladen.

EVA KETTLER