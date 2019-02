Marloffsteiner Schloss: BRK macht Rückzieher

MARLOFFSTEIN - Der Kreisverband Erlangen-Höchstadt des BRK macht einen Rückzieher. Das geplante Wohn- und Pflegeheim im Marloffsteiner Schloss wird es nicht geben. Das Hat Kreisgeschäftsführerin Beate Ulonska auf Nachfragen der EN bestätigt.

Nach wie vor umstritten ist der geplante Anbau an das Schloss in Marloffstein. © Fotos: Klaus-Dieter Schreiter



Im Gemeinderat hatte Ralf Jähnert (SPD) informiert, dass sich das Rote Kreuz aus dem Projekt verabschiedet habe. Das hat sich jetzt bewahrheitet. Im Mietvertrag m it dem Investor hat bes laut Ulonska eine Ausstiegsklausel zum 1. Februar 2019 gegeben, wenn bis dahin keine Baugenehmigung vorliege. Das sei der Fall gewesen.

Das BRK hat die Option wahrgenommen, erklärt Ulonska, weil keinerlei Unterstützung aus der Bevölkerung in der Gemeinde gekommen sei. Für ein solches offenes Wohn- und Pflegeprojekt, wie es das BRK einrichten wollte, brauche man jedoch die positive Aufnahme in der Bevölkerung ebenso wie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie mache niemandem in Marloffstein einen Vorwurf, ab es hätten e ben dieentsprechenden Signale gefehlt.

Der Investor plant neu

Unterdessen hat der Investor neue Planungen aufgenommen, mit denen er an die Gemeinde herabtreten will. Der Anbau soll auf den einstigen Fundamenten des Schlosses errichtet werden. Darüber gibt es wohl bereits Gespräche mit der Denkmalpflege. Das allein jedoch genügt nicht. Auch ein Bebauungsplan wird fällig, wenn der Anbau ans Schloss verwirklicht werden soll.

Indes hängt immer noch als Damoklesschwert ein mögliches Bürgerbegehren über den Planungen. Das jedoch ruht vorläufig.

