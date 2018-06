Massive Stimmungsmache in Hüttendorf

ERLANGEN - Um die Hüttendorfer Kirchweih am Leben zu erhalten, wollte der Ortsbeirat auch in diesem Jahr wieder durch das Dorf ziehen, um Geld für eine Gutscheinaktion zu sammeln. Dagegen wird nun aber offenbar von einigen Bürgern Stimmung gemacht.

Obwohl es in Hüttendorf einen „Shitstorm“ gegen die Kirchweih und eine Sammelaktion gibt, sollen die kleinen Kirchweihkinder nach dem Aufstellen ihres Baumes wieder Gutscheine bekommen. © Klaus-Dieter Schreiter



"Es gibt ein paar Leute, die machen massiv Stimmung gegen unsere Kirchweih", klagte der Vorsitzende des Ortsbeirates Hüttendorf, Georg Menzel, während der jüngsten Sitzung seines Gremiums. Ein regelrechter "Shitstorm" habe eingesetzt, es würden "Lügen und Unwahrheiten verbreitet", so berichtete er.

Gutscheine finanziert

Behauptet wird angeblich, dass der Ortsbeirat durch die Sammlung bei den Bürgern vor zwei Jahren, mit der Gutscheine für die Kinder finanziert wurden, die dann wieder den Schaustellern zugute kamen, den Kirchweihburschen die Einnahmen weggeschnappt hätten. Das aber stimme nicht, weiß Georg Menzel. Darüber hinaus sei auch behauptet worden, der Ortsbeirat hätte nicht das gesamte gesammelte Geld in Gutscheine investiert, sondern selbst Geld behalten. Auch das sei unwahr, sagte Menzel.

Er befürchtet nun, dass durch solche Stimmungsmache die Kirchweih ganz kaputt gehen könnte, und zitiert aus dem neuesten Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Frauenaurach, zu der Hüttendorf gehört. Darin wird berichtet, dass das königliche Innenministerium im Jahre 1903 die Kirchweih verbieten wollte, weil es in Hüttendorf gar keine Kirche gibt. "Die Hüttendorfer verwiesen in einem mehrseitigen Schreiben auf eine Feiertradition seit Mitte der 1840er Jahre", heißt es in dem Gemeindebrief.

Außerdem habe man 1865 die Anschaffung einer Dampfdreschmaschine zum Anlass für ein Fest genommen, das seither in zeitlicher Nähe zur Frauenauracher Kirchweih gefeiert werde. Als dann der damalige Frauenauracher Pfarrer Grießhammer auch noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt habe, sei der Streit beigelegt worden. Seitdem findet die Kirchweih am Wochenende nach dem Namenstag der frühchristlichen Märtyrin Regina (7. September) statt.

In diesem Jahr geht die Hüttendorfer Kirchweih vom 7. bis 10. September über die Bühne.

Spenden angekündigt

Bereits vor mehr als 100 Jahren habe man es geschafft, die Kirchweih am Leben zu erhalten, da werde man es doch nun wohl auch schaffen,

meinen die Hüttendorfer Ortsbeiräte.

Die Gutscheinaktion, mit der den Schaustellern ein Umsatz garantiert werden soll, wollen sie darum aufrechterhalten. Allerdings wollen die Beiräte das nötige Geld nicht mehr an den Türen der Bürger sammeln. Immerhin gebe es etliche Bürger und Unternehmer, die gerne für die Kirchweih spenden würden und das bereits angekündigt hätten, verkündete Georg Menzel. Das würde reichen, um den Kindern im Ort Gutscheine zu schenken, mit denen sie sich bei den Schaustellern vergnügen könnten.

