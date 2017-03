Matratze brennt: Feuer in Möhrendorf

Frau und Nachbar reagierten gut, verletzt wurde niemand - vor 59 Minuten

MÖHRENDORF - Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Speckweg. Der Schaden in Höhe von rund 5000 Euro hielt sich in Grenzen. Verletzt wurde niemand.

Als die Hauseigentümerin zu Bett gehen wollte, legte sie zuvor ihr elektrisches Heizkissen auf die Matratze und ging noch kurz ins Badezimmer. Offenbar durch einen technischen Defekt entzündete sich das Kissen samt Bettwäsche und der Matratze.

Bei der Rückkehr ins Schlafzimmer stellte sie fest, dass die Matratze brannte, woraufhin sie diese mit Wasser ablöschte und das Brandgut kurzerhand über den Balkon auf die darunter liegende Terrasse warf. Im Glauben, das nichts mehr passieren könne, legte sie sich dann in einem anderen Raum schlafen. Die Frau reagierte schnell, löschte mit Wasser und warf die betroffenen Teile über den Balkon auf die darunter befindliche Terrasse.

Ein Nachbar passt auf

Kurze Zeit später entzündeten jedoch wahrscheinlich verbliebene Glutnester, angefacht durch den böigen Wind, die Matratze erneut, wobei das Feuer auf der Terrasse auch einen Tisch zerstörte und auf die Wärmedämmung in der Hausfassade übergriff. Auch die äußere Scheibe der doppelt verglasten Terrassentür war bereits zerplatzt, als ein aufmerksamer Nachbar das Feuer bemerkte, sofort die Feuerwehr alarmierte und dann die Flammen ablöschte, bevor sie in das Wohnzimmer eindringen konnten.

Die Feuerwehren Möhrendorf, Baiersdorf, Bubenreuth und Kleinseebach, der Inspektionsdienst des Landkreises sowie Notarzt und Rettungsdienst wurden zum Einsatz gerufen. Der Brand war jedoch schnell gelöscht, sodass die Nachbarwehren schnell wieder abrücken konnten. Die Einsatzkräfte der FF Möhrendorf untersuchten sämtliche betroffenen Räume und die Fassadendämmung mit der Wärmebildkamera, befreiten das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch und löschten noch glimmende Matratzenreste endgültig ab.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

en

Mail an die Redaktion