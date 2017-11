Matthias Thurek zieht in Erlanger Stadtrat ein

ERLANGEN - Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik hat Matthias Thurek in der jüngsten Stadtratssitzung in Erlangen offiziell als CSU-Vertreter vereidigt. Der 52-Jährige ist (nicht nur) durch sein Engagement als Vorsitzender des Sport-Stadtverbands bereits vielen bekannt.

In der Stadtratssitzung vereidigte OB Florian Janik (re.) CSU-Stadtrat Matthias Thurek. Foto: Sharon Chaffin



Etlichen in Erlangen ist Matthias Thurek, der in der jüngsten Stadtratssitzung zum neuen CSU-Vertreter berufen und von Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) offiziell vereidigt wurde, längst kein Unbekannter (mehr). Vor allem im Sportbereich ist der 52-Jährige in seiner Funktion als Präsident des Turnerbundes 1888 und als Vorsitzender des Stadtverbandes der Sportvereine vielen vertraut, erst im Mai wurde er in diesem Amt bestätigt und für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Aber auch politisch ist der selbstständige Bankfachwirt, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, schon länger aktiv: So ist der Christsoziale seit 3. Februar 2015 Ortsvorsitzender Mitte-Nord und zugleich Mitglied im CSU-Kreisvorstand (Beisitzer). Außerdem ist Thurek Mitglied im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss/ Werkausschuss EB 77.

In einer Gedenkminute

Matthias Thurek war nach dem Tod von CSU-Stadtrat Ralf Merkel der nächste "Nachrücker" auf der Stadtratsliste der Erlanger CSU. Bevor Thurek am vergangenen Donnerstag von Oberbürgermeister Florian Janik offiziell vereidigt wurde, gedachte der Stadtrat noch in einer Schweigeminute dem verstorbenen früheren CSU-Stadtrat Friedrich Müller sowie CSU-Stadtrat Ralf Merkel.

Ralf Merkel war im Alter von 57 Jahren gestorben. Merkel war seit Mai 2014 Mitglied des Erlanger Stadtrats, er vertrat seine Fraktion im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss/ Werkausschuss EB 77 und im Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Förderung der Arbeit GGFA-AöR.

Darüber hinaus war Ralf Merkel Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion für das Handwerk sowie für die Stadtteile Frauenaurach und Neuses.

Seine schwere Erkrankung hatte Merkel mit großer Tapferkeit ertragen.

