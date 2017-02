Mauer auf Baustelle eingestürzt: Arbeiter verletzt

Die Feuerwehr Erlangen rückte zur Bergung des 47-Jährigen an - vor 1 Stunde

BÜCHENBACH - Wegen des starken Windes kam es am Mittwoch zu einem Betriebsunfall auf einer Baustelle in Büchenbach. Eine frisch gemauerte Wand stürzte ein, stieß eine Verschalung um welche einen Maurer umriss.

Eine frisch gemauerte Wand im ersten Obergeschoss eines Neubaus in Büchenbach wurde am Mittwoch Opfer des starken Windes. Die Mauer fiel laut Polizei in sich zusammen.

Die Steine der Wand fielen gegen eine Verschalung, die ebenfalls umfiel und einen 47-Jährigen Maurer mit sich riss. Eine Metallkante stieß gegen den Helm des Mannes, der dadurch eine Kopfplatzwunde erlitt.

Zur Bergung des Verletzten rückte die Feuerwehr Erlangen an, die den Mann mit einer Trage bergen konnte. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren die orkanartigen Böen Schuld an dem Betriebsunfall. Der Baubetrieb wurde, bis sich das Wetter verbessert, aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Der genaue Sachschaden ist laut Polizeo noch nicht bekannt, wird aber auf mehrere hundert Euro geschätzt.

