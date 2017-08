Meditation und Achtsamkeit

ERLANGEN - In der Mitte der Gesellschaft und als Angebot für jedermann: Der gemeinnützige Verein ermöglicht die Teilnahme an Beratung, Kursen und Vorträgen zu Psychologie, Meditationsverfahren und alternativen Heilmethoden.

Gemeinnütziges Forum für Psychologie, Bildung und alternative Heilverfahren — der Vorstand: Barbara Heimlich, Marion Dunkel, Martina Seidel (v.l.hinten) und Christine Theis, Hans Mäger. © Marion Dunkel



Zen-Atmung, Balancing und Progressive Muskelentspannung – das ist doch nur was für extrem gestresste Leute, mag der ein oder andere denken. Doch Stress betrifft inzwischen fast jeden von uns im größeren Ausmaß. "Wir befinden uns heutzutage in gesellschaftlich sehr unruhigen Zeiten, das kann sich auch auf das Stressempfinden des Einzelnen auswirken.

Um trotzdem für sich selbst ruhig zu bleiben, helfen oft ganz einfache Methoden der Achtsamkeit und Meditation.", erklärt Marion Dunkel. "Ich verstehe diese Verfahren als mentale Techniken, denn mittlerweile ist die Wirksamkeit im neurowissenschaftlichen Kontext von einer großen Studie untersucht worden."

Die Fachärztin für Anästhesie arbeitet in der Schmerz- und Psychotherapie, sowie ehrenamtlich als erste Vorsitzende im "Forum für Psychologie, Bildung und alternative Heilverfahren".

Vor 25 Jahren gegründet

Das Forum möchte in Zeiten, in denen immer mehr Menschen von psychischen Erkrankungen betroffenen sind, eine Anlaufstelle sein. In einem Einfamilienhaus in Eltersdorf sind die Räumlichkeiten des Forums untergebracht. Die Apothekerin und Psychologin Christine Theis hat das Haus vor 25 Jahren gegründet. In heimeliger und trotzdem professioneller Atmosphäre wird Beratung angeboten und werden Kurse und Vorträge durchgeführt.

"Es ist uns wichtig, dass jeder, der Hilfe in Anspruch nehmen möchte, diese auch bekommen kann", so Marion Dunkel. Das Forum wird von einem gemeinnützigen Verein getragen, der es ermöglicht, dass Kursteilnehmer lediglich das bezahlen müssen, was sie bereit sind dafür zu geben – unabhängig von Krankenkassenleistungen.

14 aktive Mitglieder

Im Programm des Forums geht es um Themen wie Ängste oder Emotionen allgemein, ihre Auswirkungen auf Körper und Psyche, Selbstschutz und Konfliktvorbeugung, systemische Therapie oder den Weg aus der leidvollen Spirale aus Schmerz, Stress und Angst. Auch Informationen über Homöopathie in Theorie und Praxis werden angeboten. Der Name des Forums ist Programm: alternative Heilmethoden werden hier genauso thematisiert wie psychologische Aspekte und Weiterbildung.

Im Forum haben sich kompetente Mitarbeiter aus Heilberufen zusammengeschlossen. Von den 30 Mitgliedern des Vereins sind 14 aktiv dabei, die sich vor allem bei Events, wie beispielsweise dem jährlichen Tag der offenen Tür, um die Organisation kümmern.

Aus ihrem Arbeitsalltag mit Schmerzpatienten ist Marion Dunkel zur Überzeugung gelangt, dass Meditation als ganzheitliche Körpererfahrung eines der wirkungsvollsten Verfahren – etwa gegen Stress – darstellen kann. "Bei der Meditation wird der Nervus vagus aktiviert, der als Gegenpol zum Stressempfinden fungiert. Es kommt zu einer tiefen Konzentration, die Entspannung ist während der Meditation eher ein glückliches Nebenprodukt", erzählt Marion Dunkel.

Gleichzeitig ist sie überzeugt davon, dass die Konzentrationsmethoden auch andere medizinische Verfahren und somit Heilungsprozesse begünstigen können.

Die Fachärztin möchte gerne wissenschaftlich an der Untersuchung von Meditationstechniken weiterarbeiten. Dazu ist sie derzeit auf der Suche nach Unterstützung und Kooperationspartnern, etwa aus den Bereichen Kardiologie, Kinder- und Jugendheilkunde oder Onkologie, aber auch aus Schulen oder Unternehmen. "Ich sehe hier viel Potenzial und freue mich über Interessenten, die uns gerne kontaktieren können", sagt Dunkel. "Ich habe bereits im wissenschaftlichen Rahmen an der progressiven Muskelentspannung gearbeitet und darauf begründend die sogenannte ‚Turbo-Entspannung‘ entwickelt, die innerhalb von einer Minute deutlich beruhigen kann. Ich habe sie schon erfolgreich bei Patienten in hohem Alter in der geriatrischen Tagesklinik am Klinikum Nürnberg eingesetzt."

Stärken entdecken

Für Marion Dunkel ist klar: Hilfe zur Selbsthilfe ist der richtige Weg. Menschen in Belastungssituationen sollen so ihre Ressourcen und Stärken entdecken können und durch Achtsamkeits- und Meditationsverfahren angeregt werden.

Das Forum für Psychologie, Bildung und alternative Heilverfahren lädt alle Interessenten zur Teilnahme an den verschiedenen Angeboten ein.

Mehr Informationen unter www.gesundung-erlangen.de

