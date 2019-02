Medizincampus der FAU Erlangen Nürnberg startet

100 Studierende pro Jahr sollen in Oberfranken ausgebildet werden - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Nach einem Kabinettsbeschluss kann das Projekt "Medizincampus Oberfranken" jetzt beginnen. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist daran beteiligt.

Der Medizincampus soll jungen Menschen in Oberfranken eine Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt ermöglichen. © Silas Stein



Der Medizincampus soll jungen Menschen in Oberfranken eine Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt ermöglichen. Foto: Silas Stein



Die Projektpartner – die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), das Klinikum Bayreuth GmbH, das Universitätsklinikum Erlangen und die Universität Bayreuth – begrüßen die vom bayerischen Kabinett beschlossene Einrichtung des Medizincampus Oberfranken. "Es kann losgehen. Das haben wir im Ministerrat so beschlossen", sagt der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler.

"Mit dem Medizincampus können wir in Zukunft auch in Oberfranken jungen Menschen eine Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt ermöglichen und damit die Zahl der Medizinstudienplätze in Bayern weiter erhöhen. Ich freue mich darüber, dass das innovative Kooperationsmodell der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Universität Bayreuth, der Klinikum Bayreuth GmbH und dem Universitätsklinikum Erlangen von unabhängigen Gutachtern positiv bewertet wurde. Mit diesem Konzept können wir dazu beitragen, die Ärzteversorgung vor Ort sicherzustellen und die gesamte Region zu stärken. Schon heute freue ich mich darauf, die ersten Medizinstudenten und Medizinstudentinnen in Bayreuth begrüßen zu können", sagt Sibler.

Erster Studienabschnitt bereits im Windersemester

Gemeinsam hatten die Projektpartner seit Sommer 2017 ein umfangreiches Konzept erarbeitet, um ein ambitioniertes Ziel zu erreichen: Zukünftig sollen 100 Medizinstudierende pro Jahr im klinischen Studienabschnitt am Medizincampus Oberfranken ausgebildet werden.

Um die Bindungen von Studieninteressierten aus der Region zu erhalten, beginnt der neue FAU-Studiengang "Humanmedizin Erlangen-Nürnberg/Bayreuth" mit dem ersten Studienabschnitt in Erlangen bereits zum Wintersemester 2019/20. Die Ausbildung im zweiten Studienabschnitt erfolgt dann ab 2021 am Medizincampus Oberfranken in Bayreuth.

en