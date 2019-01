Medizinstudenten demonstrieren für ein faires PJ

"PJler können mehr als Blut abnehmen" - Medizinstudenten auf der Straße - vor 1 Stunde

ERLANGEN - PJler arbeiten auf Stationen — und bekommen kein Geld dafür: Nun gehen die angehenden Ärzte dagegen auf die Straße. Auch in Erlangen demonstrierten mehrere Dutzende für bessere Rahmenbedingungen.

Erlangen: Kundgebung von Medizinstudenten am Ulmenweg für ein faires Praktisches Jahr im Medizinstudium. © Harald Sippel

Wer unter den Dutzenden Demonstranten Ausschau hält nach Studierenden im Praktischen Jahr (PJ), muss lange suchen. Kein Wunder: Die meisten von ihnen müssen am Mittwoch arbeiten — und darum geht es im weitesten Sinn bei der Aktion vor dem Internistischen Zentrum (INZ) des Erlanger Universitätsklinikums am Ulmenweg.

Während des Praktischen Jahres, so die Kritik von Studierenden, erhalten die angehenden Mediziner in der Regel keine Bezahlung. Auch die Rahmenbedingungen müssten endlich verbessert werden, ruft die Studierende Miriam Baron unter tobendem Applaus ins Mikrofon.

Denn den angehenden Ärzten stünden weder Arbeits- noch Umkleide- oder Aufenthaltsmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem hätten sie keinen persönlichen Zugang zum Patientenverwaltungssystem, um sich selbstständig mit Fällen und Patienten befassen zu können.

Außerdem bleibe den sogenannten PJlern während ihrer Einsätze in den verschiedenen Abteilungen kaum Lehr- und Lernzeit. Mehr noch: "Oft werden wir nur für Botendienste, zum Akten abheften oder Blut abnehmen eingeteilt", kritisiert Baron und sagt: "Wir können aber mehr".

Dass die angehenden Ärzte mehr können als das, beweisen Lena Weiss und Friederike Jess (beide 25) jeden Tag aufs Neue. Die zwei Medizinstudentinnen an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) befinden sich beide im Praktischen Jahr.

