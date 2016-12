Mehr Polizei an Silvester in Erlangen

ERLANGEN - Nach den Vorkommnissen in der Kölner Silvesternacht ist die Bevölkerung alarmierter als in den Jahren zuvor. Die Polizei Erlangen möchte deswegen mit einem erhöhten Polizeiaufgebot aufwarten, um ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

„Natürlich hoffen wir auf ein friedliches Silvester,“ äußerte sich Christian Daßler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Im Hinblick auf die sexuellen Übergriffe der letzten Silvesternacht in Köln erhöht die Polizei auch hier zu Gegend ihre Personenkraft.

Die genaue Zahl der Einsatzkräfte darf aus strategischen Gründen nicht genannt werden, jedoch ist klar, dass eine erhöhte Anzahl an Teilkräften in geschlossener Einheit in der Stadt platziert werden.

„Die Kollegen werden immer wieder entsprechend geschult, um in Gefahrensituationen entsprechend eingreifen zu können“, sagt Daßler. Die Einsatzzüge werden überall in Erlangen präsent sein, um Straftaten aller Art vorzubeugen und den Erlangern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln — damit soll der Feierlust nichts im Wege stehen.

