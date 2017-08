Mehrere Keller in Erlangen aufgebrochen

Aktive Einbrecher am Wochenende unterwegs - 31.07.2017 12:20 Uhr

ERLANGEN - Mehrere Kellereinbrüche haben sich am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet ereignet.

Symbolbild Polizei Foto: mk



Die unbekannten Täter schlugen insgesamt sechsmal zu: Im Eggenreuther Weg brachen die Unbekannten im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis 7.30 Uhr am Sonntag insgesamt vier Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus auf. Bislang konnte in keinem der Fälle festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Durch die Beschädigung der Vorhängeschlösser entstand jeweils geringer Sachschaden.

Ebenfalls im Zeitraum von 20 Uhr (Samstag) bis 7.30 Uhr (Sonntag) drangen die Täter in ein Kellerabteil in der Zeißstraße ein und erbeuteten unter anderem einen Fernseher und eine Spielkonsole. Der Wert der gestohlenen Sachen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In der Äußeren Brucker Straße waren die Täter zwischen Freitag, 12 Uhr, und 10 Uhr am Sonntag tätig. Aus einem Kellerabteil wurden ein Holzregal sowie Kleinteile im Wert von etwa 40 Euro gestohlen.

Hinweise zu den Aufbrüchen an die Polizei unter Telefon (0911) 2112-3333.

en