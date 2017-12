Mehrere Schlägereien hielten Erlangens Polizisten auf Trab

Die Konflikte ereigneten sich jeweils im Anschluss von Feierlichkeiten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Sonntag sind in Erlangen mehrere Personen bei handgreiflichen Auseinandersetzungen verletzt worden. Die Beteiligten standen hierbei teilweise erheblich unter Alkoholeinfluss.

Gegen 4 Uhr kam es vor einer Diskothek in der Fuchsenwiese zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Ein 31-Jähriger wurde hier von seinem Kontrahenten nicht unerheblich verletzt. Der Geschädigte erlitt eine stark blutende Platzwunde und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete. Außerdem störte ein 30-Jähriger bei der Fallaufnahme die Polizisten. Nachdem der Mann nach mehrmaligen Aufforderungen die Örtlichkeit nicht verließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Um 5.45 Uhr wurde die Erlanger Polizei erneut alarmiert. Nach nächtlichem Treiben und der Rückkehr in die Wohnung, geriet eine 29-jährige Frau mit ihrem zehn Jahre jüngeren Lebensgefährten aneinander. Im Verlauf der Streitigkeit trugen die beiden Beteiligten jeweils leichtere Verletzungen davon. Die Streithähne standen mit 1,2 und 1,6 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss.

Gegen 6 Uhr kam es im Bereich des Besiktas-Platzes zu einer weiteren handgreiflichen Auseinandersetzung. Zunächst stritten ein unbekannter Tatverdächtiger mit einem 21-jährigen Mann. Letztendlich wurde der 21-jährige Mann durch einen Faustschlag verletzt. Der Täter soll den auf dem Boden Liegenden weiter verletzt haben. Bis zum Eintreffen flüchtete der Schläger. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Laut der Polizei sollen die Männer zuvor eine erhebliche Menge Alkohol getrunken haben.

Seitens der Polizei wurden jeweils die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen zu den Vorfällen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131 760 114 mit der Polizei Erlangen in Verbindung zu setzen.

