Mehrere Verletzte nach Unfällen auf der A3 bei Erlangen

Feuerwehr bei zwei Unfällen im Einsatz - vor 36 Minuten

ERLANGEN - Die Erlanger Feuerwehr war am Dienstagabend auf der Autobahn bei zwei Unfällen mehrere Stunden lang im Einsatz. Es gab zwei Verletzte, der Sachschaden ist hoch.

Die Erlanger Feuerwehr war am Dienstagabend auf der Autobahn bei zwei Unfällen mehrere Stunden lang im Einsatz. Zwischen dem Autobahn-Kreuz und Frauenaurach war ein PKW durch die Behelfs-Mittelschutzplanke geschleudert und in einen entgegen kommenden VW-Bus gekracht. © Feuerwehr Erlangen



Der erste Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und Frauenaurach. Dort in der Baustelle waren ein LKW und ein PKW aneinander geraten.

Der PKW schleuderte daraufhin durch die Behelfs-Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW-Bus. Eine Person wurde vom Rettungsdienst ins die Klinik gebracht. Die Fahrbahn Richtung Süden war über eine Stunde lang komplett gesperrt, die Gegenrichtung konnte nur auf einer der drei Spuren befahren werden. Es kam zu langen Staus in beide Richtungen.

Fünf Stunden später war dann auf der A3 in Richtung Würzburg an der Anschlussstelle Tennenlohe ein PKW in den Verkehrssicherungsanhänger der Autobahnmeisterei gekracht.

Es gab einen Verletzten, Anhänger und PKW wurden stark beschädigt. Bei beiden Unfällen war die Feuerwehr vor allem mit den Aufräumarbeiten und der Absicherung der Unfallstellen beschäftigt, und den Brandschutz stellten die Kräfte auch sicher.

kds