Mehrfamilienhaus brennt: Flammen in Erlangens Altstadt

Schaden ist immens - Bewohner können vorerst nicht in Wohnung zurückkehren - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Am Sonntagnachmittag stand eine Rauchsäule über der Erlanger Innenstadt, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus sorgte für Aufregung. Verletzt wurde zwar niemand, der Schaden jedoch ist immens. War ein Holzkohlegrill schuld?

Bilderstrecke zum Thema Flammen in Mehrfamilienhaus: Rauchwolke über Erlangens Altstadt Am Sonntag kam es zu einem Feuer in der Erlanger Altstadt: Auf einer Dachterrasse in der Kirchenstraße brach ein Brand aus. Die Feuerwehr löschte per Drehleiter, verletzt wurde niemand. Möglicherweise war ein Holzkohlegrill Schuld an dem Brand.



Es begann auf der Dachterrasse in der Kirchenstraße, da sind sich die Brandermittler bereits jetzt, nur Stunden nach dem Brand, relativ sicher. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, doch da fraßen sich die Flammen bereits durch das Gebälk des Dachstuhls und setzten ihn in Brand. Die Retter konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Der Einsatz ist damit aber noch lange nicht beendet: Teile des Daches mussten geöffnet und abgetragen werden. Am späten Nachmittag waren die Nachlöscharbeiten noch immer in vollem Gange.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht klar, Experten der Erlanger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Vieles spricht jedoch dafür, dass ein auf der Dachterrasse betriebener Holzkohlegrill in Verbindung mit dem Brand steht.

Die Dachwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar, der Schaden dürfte bei mindestens 150.000 Euro liegen. Verletzt wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.