Meisterhafte Badminton-Schwestern aus Möhrendorf

Katharina und Friederike Rudert spielen beim ASV und trainieren in Nürnberg - vor 9 Stunden

MÖHRENDORF - Sie gehören zu den größten Badminton-Talenten der Region: Katharina (13) und Friederike Rudert (15) wollen Profi-Sportlerinnen werden. Dabei stacheln sich die beiden Schwestern vom ASV Möhrendorf gegenseitig an.

Weiß genau, was sie will: Friederike Rudert vom ASV Möhrendorf. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Trainer Andreas Schardt sagt es so: "Friederike kam das erste Mal zu uns ins Training. Damals haben wir so junge Spieler eigentlich noch gar nicht aufgenommen. Als ich aber gesehen habe, wie sich Friederike bewegt hat, habe ich gesagt: Die gefällt mir! Ich habe gesagt: Die schicken wir nie wieder nach Hause." In der dritten Trainingseinheit hatte der Coach die damals Achtjährige nach ihren Zielen gefragt. "Sie hat kurz überlegt und dann gesagt: ,Ich möchte Badminton-Profi werden, ich will Ärztin werden und ich spiele zwei Musikinstrumente.‘ So klar war sie."

Die jüngere Schwester sei da ganz anders. "Die Kleine hat vielleicht einen Tick mehr Talent", sagt Schardt. "Die Große muss für alles immer kämpfen, arbeiten." Weil sie so gut ist, hat der Trainer Friederike Rudert auch zu Sichtungs-Lehrgängen begleitet. "Wir hatten immer Steine im Weg, die wir wegräumen mussten."

Eifert ihrer großen Schwester nach: Katharina Rudert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Davon profitiert hat auch Katharina Rudert. "Ich habe am Anfang ein bisschen mitgespielt", so wie man es eben macht als kleine Schwester, wenn die große immer ins Training geht. Als Sechsjährige ist Katharina Rudert dann voll eingestiegen beim Badminton. "Es war schon typisch, dass ich das mache, was meine Schwester auch macht", sagt die 13-Jährige. "Am Anfang habe ich immer bei den Älteren mitgespielt. In meiner Jahrgangsstufe wurde ich dann schnell Erster."

Ziel sind nun die Deutschen Meisterschaften, die Chancen für beide sind gut, selbst bei Friederike Rudert, die im Jahr 2017 lange verletzt war. "Ich habe mir beim Sprinten mehrere Knochen gebrochen. Ich bin gestolpert, umgeknickt und gegen die Wand gelaufen." Erst seit September spielt die 15-Jährige wieder Turniere, ihr erstes Einzel bei der Bayerischen Meisterschaft aber hat sie gleich gewonnen.

Die Schwestern wohnen in Möhrendorf, besuchen allerdings die Berthold-Brecht-Schule in Nürnberg. "Wir trainieren dadurch morgens und nachmittags", sagt Friedericke Rudert. Insgesamt trainiert sie acht- bis neunmal pro Woche, bei ihrer Schwester sind es noch zwei Einheiten weniger.

Das Ziel der Schwestern ist klar: Sie wollen am liebsten Profi-Badmintonspielerin werden. "Das mindeste wäre schon Bundesliga, dafür müsste ich irgendwann den Verein wechseln", sagt Friedericke Rudert. "Doch in Deutschland kann man mit Badminton kaum Geld verdienen, deshalb muss man sich auch Alternativen überlegen." Der Trainer glaubt an die Schwestern: "Solche Talente hat man ganz selten", sagt Andreas Schardt. "Wir sind keine Badminton-Hochburg in Möhrendorf." Trotzdem haben die Rudert-Schwestern Chancen, den Sprung in den deutschen Kader zu schaffen.

