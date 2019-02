Metzgerei in Erlangen ist Ziel der Einbrecher

Unbekannter versuchte, die Eingangstür aufzuhebeln - 11.02.2019 16:39 Uhr

ERLANGEN - Bereits von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Metzgerei in Büchenbach einzubrechen. Nun sucht die Polizei in Erlangen nach Zeugen.

An einer Eingangstür der Metzgerei in der Mönaustraße hat die Polizei bei ihren Untersuchungen des Tatorts mehrere Hebelspuren festgestellt. Dem Täter gelang es aber letztlich nicht, in das Gebäude einzudringen. Er verursachte jedoch einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des versuchten Einbruchs. Hinweise zu diesem Einbruchsversuch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33 entgegen.

