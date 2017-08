Milchhaus in Kalchreuth aufgebrochen

Geringer Sachschaden, doch großer Ärger in der Käswasserstraße - vor 42 Minuten

KALCHREUTH - Wer macht denn so etwas? Ein Unbekannter hat das "Milchhäusl" in der Käswasserstraße in Kalchreuth aufgebrochen. Die Beute war - erwartbar - gering.

Im Zeitraum von Donnerstag, 3. August, 21 Uhr bisFreitag, 4. August, 8 Uhr, betrat ein unbekannter Täter die Selbstbedienungshütte für Milch, genannt "Milchhäusl", in der Käswasserstraße.

Dort brach er die Geldkassette auf und entwendete Bargeld in Höhe von fünf Euro. An der Geldkassette entstand ein Sachschaden von zehn Euro.

Nun ermittelt die Polizei. Um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/760-514 wird gebeten.

