Millionen aus Berlin für Erlangen

Fünf FAU-Projekte erhalten Geld vom Bundesforschungsministerium - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert fünf Projekte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) zur Neutronen- und Röntgenstrahlforschung mit insgesamt 2,5 Millionen Euro.

Zur Übergabe der Förderbescheide kam Staatssekretär Stefan Müller (im Vordergrund links) auch zu einem kurzen Besuch ins Labor von Prof Tobias Unruh (r.). © Harald Sippel



Mit Neutronen- und Röntgenstrahlen erforschen Wissenschaftler auf atomarer Ebene Strukturen, Dynamik und Eigenschaften von Materialien. Dies ist nicht nur für die Grundlagenforschung von Bedeutung, sondern spielt auch in der Anwendung, beispielsweise in der Halbleiterindustrie, eine große Rolle. Dazu benötigt werden jedoch nationale und internationale Forschungszentren, die die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das BMBF ermöglicht Forschergruppen über die Verbundforschung, innovative Beiträge zur Instrumentierung an diesen Einrichtungen umzusetzen.

"Wir wollen, dass universitäre Forschergruppen an der fortlaufenden Weiterentwicklung und Modernisierung von Forschungsinfrastrukturen beteiligt sind. Das gilt besonders für so herausragende Projekte wie die der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die enge Zusammenarbeit mit Universitäten ist ein wesentlicher Innovationsmotor für Deutschland. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Forschung", erklärt der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Müller. "Die Vergabe von Projekten in der Verbundforschung ist ein hoch kompetitives Verfahren. Das erfolgreiche Abschneiden unserer Wissenschaftler beweist einmal mehr die hohe wissenschaftliche Expertise der FAU auf dem Gebiet der Forschung mit Neutronen und Röntgenstrahlung", unterstreicht FAU-Präsident Prof. Joachim Hornegger den Erfolg.

An der Friedrich-Alexander-Universität ist die Forschung in diesem Bereich bereits tief verankert und erstreckt sich über die Naturwissenschaftliche, Technische und Medizinische Fakultät.

So bietet das Interdisziplinäre Zentrum für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik (CENEM), ein DFG-gefördertes Gerätezentrum, eine Plattform, um unter anderem Streumethoden in so unterschiedlichen Bereichen wie pharmazeutische Arzneistoffträgersysteme, dünne Filme für elektronische Anwendungen oder Charakterisierung von Nanostrukturen anzuwenden. "Die neue Förderung durch das BMBF stärkt diesen Bereich weiter und wird der Forschung an der FAU neue experimentelle Möglichkeiten eröffnen", sagt Prof. Tobias Unruh vom Lehrstuhl für Kristallographie und Strukturphysik.

