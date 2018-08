Miserable Planung in Erlangen

ERLANGEN - Ärger mit der Baustelle der Deutschen Bahn haben bekanntlich viele Anliegergemeinden in der Region. Eltersdorf aber scheint es besonders "erwischt" zu haben.

Die Unterführung am Eltersdorfer S-Bahn-Halt im Zuge der Weinstraße ist noch nicht fertig. Die Fahrbahn ist in einem miserablen Zustand, und die Fahrradabstellplätze fehlen noch. © Klaus-Dieter Schreiter



Ein riesiges Brückenbauwerk, das man wohl gar nicht benötigt, ein neuer Bahnsteig, den die S-Bahn nicht anfahren kann, ein nicht behindertengerechter Behelfsbahnsteig für Bahnnutzer in Richtung Norden, und eine Unterführung, die in einem schlechten Zustand ist. Was die Bahn in Eltersdorf hinterlassen hat, ärgert die Bürger mächtig. Derzeit ist auch wieder die Unterführung Weinstraße in der Diskussion.

Denn die Fahrbahndecke in der Bahnunterführung direkt vor dem Zugang zum Mittelbahnsteig ist in denkbar schlechtem Zustand. Sie hat unter den Bauarbeiten gelitten und sollte von der Bahn eigentlich gleich wieder hergestellt werden. Laut dem Ortsbeiratsvorsitzenden Wolfgang Appelt war die Fertigstellung bereits für Anfang August letzten Jahres vorgesehen. Passiert ist seither aber nichts, offenbar weil von der Bahn Pläne für die Sanierung geliefert worden sind, die nicht zu gebrauchen waren. Neue Pläne gibt es derzeit noch nicht, und darum ist auch nicht wirklich klar, wann die Straße in Ordnung gebracht werde.

Dem Ortsbeirat wurde aus dem Bürgermeisteramt der Stadt dazu mitgeteilt, es gebe zu diesem Thema "weiterhin Gespräche zwischen Stadtverwaltung und DB". Es handele sich um ein "vergleichsweise kompliziertes Entwässerungsthema", das zu lösen sei. Man sei jedoch optimistisch, "in 2018 zu einer Lösung zu kommen". Zwar gibt es offenbar eine Hebeanlage in der Unterführung, die das Regenwasser aus der Unterführung pumpen soll. So ganz scheint aber auch die nicht zu funktionieren, denn bei Stark-regen steht dort immer wieder das Wasser.

Auch die geplanten 100 Fahrradabstellplätze fehlen noch. Die Folge: Die Pedalritter stellen ihre Räder im Zugang zum Mittelbahnsteig ab, so dass Treppe und Aufzug teilweise zugeparkt sind. Mit Kinderwagen oder Rollator ist dort oftmals kein Durchkommen. Das Fazit des Ortsbeiratsvorsitzenden während der jüngsten Sitzung seines Gremiums lautet darum: "Die Planung der Bahn ist miserabel".

