Mit Alkohol am Steuer in Erlangen unterwegs

Polizei hielt in einer Nacht gleich zwei Personen an - vor 4 Minuten

ERLANGEN - In der Nacht von Freitag auf Samstag hielt die Polizei im Erlanger Stadtgebiet gleich zwei Personen betrunken am Steuer an.

Symbolbild © colourbox.com



Einer der beiden Autofahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille vorweisen. Dieser hatte mehrmals gehupt, sodass Anwohner die Polizei riefen, welche den Mann stoppte.

Gegen diese Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr, gegen die andere Person wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Überschreitens der 0,5 Promille-Grenze eingeleitet.

