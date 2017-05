Mit Brockschmidt verliert Erlangen auch einen Club-Profi

ERLANGEN - Mit Laura Brockschmidt verlässt die Torjägerin schlechthin die Bayernliga-Handballfrauen des HC Erlangen: In 23 Partien warf sie 140 Tore, nur drei Spielerinnen waren noch treffsicherer in dieser Liga. Die 19-Jährige schließt sich der Drittligamannschaft des ESV Regensburg an. Ein Gespräch über Vorfreude, Wehmut und: Glamour.

140 Tore in 23 Partien – jetzt lockt die 3. Liga: Laura Brockschmidt (schwarzes Trikot). Foto: Harald Sippel



Frau Brockschmidt, Sie haben am Sonntag Ihr letztes Spiel für den HCE bestritten. Wurde es emotional?

Oh ja, auf jeden Fall. Am Ende hat mich das schon traurig gemacht.

Naja, Sie müssten ja nicht unbedingt den Verein wechseln . . .

Nein, müsste ich nicht. Aber es ist auch eine tolle Chance, auf die ich mich freue. Seit Jahren haben mich die Regensburger immer wieder angesprochen, jetzt fühle ich mich auch bereit für was Neues, den Aufwand zu betreiben und mich durchzusetzen in der dritten Liga.

Werden Sie nach Regensburg ziehen, oder pendeln?

Die Trainer kommen aus der Region und können mich mitnehmen ins Training. Dadurch wird das Pendeln nicht ganz so aufwändig. Ansonsten bleib’ ich hier bis zum Physikum, das will ich in Erlangen machen, dann schau’ ich, ob ich mit dem Medizinstudium auch die Uni wechsele.

Gibt es besondere Momente mit den HCE-Damen, die Ihnen jetzt zum Abschied durch den Kopf geistern?

Ja, schon. Da sind viele Bilder aus der Jugend vor allem — hier habe ich ja zwei Jahre A-Jugend gespielt, die Bundesligaqualifikation. Und noch ein Jahr Damen. Es sind keine speziellen Dinge, mehr das Gesamtpaket – es war einfach eine echt sehr, sehr schöne Zeit mit den Mädels. Da sind so viele Freundschaften entstanden, auch meine beste Freundin, die Jenny Hofmann, die ich noch aus der C-Jugend in Cadolzburg, meiner Heimatstadt, kenne, hat hier gespielt.

Was wird Ihnen fehlen?

Das weiß ich noch nicht, ich bin ja noch nicht weg. Aber ich hoffe, dass dieses Freundschaftliche innerhalb einer Mannschaft in Regensburg nicht auf der Strecke bleibt, auch wenn es professioneller wird.

Erlangen verliert mit Ihnen auch einen Glamour-Fakor – Sie sind mit Club-Profi Cedric Teuchert liiert . . .

Das stimmt natürlich (lacht). Wir haben zwar beide viele Termine, ich verspreche aber, dass ich so oft es geht zum Zuschauen zu den HCE-Damen komme – und dann wird der Cedi auch mitgeschleppt.

Interview: CHRISTOPH BENESCH