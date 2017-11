Mit Cannabis und Kokain auf Europa-Tour

Die Polizei stoppte in Erlangen zwei junge Männer in ihrer Luxuslimousine

ERLANGEN - Zwei junge Inge Ingenieure aus Kuwait waren mit Drogen im Gepäck auf der Durchreise. In Erlangen aber war Schluss. Die Polizei stoppten die beiden Männer in ihrer gemieteten Luxuslimousine.

Zwei 25 und 28 Jahre alte Ingenieure aus Kuwait wollten es sich mal so richtig gut gehen lassen und begaben sich zu zweit auf einen ausgiebigen Europaurlaub. Sie mieteten sich in Spanien eine Luxuslimousine und kamen über Frankreich und Holland nach Deutschland.

In der Nacht auf Freitag, kurz nach 1 Uhr, wurden sie von einer Streife der Erlanger Verkehrspolizei in der Rastanlage Aurach-Süd angehalten und kontrolliert. Den Beamten fiel das verzögerte Kontrollvermögen des 28-jährigen Fahrers auf. Ein Drogentest zeigte an, dass er sowohl Cannabis als auch Kokain konsumiert hatte.

Bei der Durchsuchung des Pkw tauchten Päckchen mit Haschisch und Marihuana auf, die sie in den Niederlanden erworben hatten. Diese "Souvenirs" wurden sichergestellt. Beide mussten Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 700 Euro bezahlen. Nach die Blutentnahme beim Fahrer wurden die Reisenden entlassen.

Weiterfahren durften sie dennoch die nächsten 24 Stunden nicht, da zuerst die Ausnüchterung anstand.

