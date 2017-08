Mit dem Auto durch Erlangen — gut gelaunt?

Baustellenchaos in Innenstadt: Martinsbühler Tunnel bis 11. September gesperrt - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die DB-Unterführung an der Martinsbühler Straße ist seit Montag komplett gesperrt. Bis 11. September. Ein Grund für einen Beitrag in der Kategorie "Meine Lieblingsbaustelle".

Baustellenchaos pur in der Erlanger Innenstadt — in einem Ausmaß, wie man es noch nicht erlebt hat. Da bleibt nur noch Galgenhumor. © Harald Sippel



Endlich Sommerferien! In den Ferien ist der Sommer gleich noch sommerlicher als sonst, die Leute sind weniger, und die, die noch da sind, sind trotzdem in Ferienlaune und deshalb geduldiger und freundlicher.

Und dann sind da noch die Baustellen. Auch bei denen gibt es eine Steigerungsform. Die Baustellen sind mehr. Deutlich mehr, und selbst da, wo vielleicht keine Baustelle ist, sind plötzlich die Straßen verrammelt. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn — siehe oben — wir sind in Ferienlaune.

Trotzdem. Wir hätten es wissen müssen. Es hat ja auch in der Zeitung gestanden, dass der Martinsbühler Tunnel ab 31. Juli komplett gesperrt ist. Als sich die Autos, die von der Innenstadt her kommen, schon an der Ampel vor der Bayreuther Straße weit zurück stauen, hätte es uns wieder einfallen müssen.

Doch erst als wir in der Hauptstraße in die Pfarrstraße in Richtung Martinsbühler Tunnel abbiegen wollen, sehen wir: Da ist kein Durchkommen. So auf die Schnelle im Vorbeifahren das Hinweisschild: Sperrung.

Dann beginnt die Odyssee. "Vielleicht haben sie ja die Straße vor dem Bahnhof für den Durchgangsverkehr geöffnet?" Der Fahrer ist hoffnungsvoll, wir fahren an einem Umleitungsschild vorbei, das aber durchgestrichen ist, die Hoffnung sinkt, am Bahnhof ist die Durchfahrt nicht erlaubt. Also am E-Werk vorbei — ein Fehler. Kurz vor dem Münchener Tunnel ist Schluss.

Zurück zum E-Werk, dort durch die Engelstraße. Engel. Ach ja. Keine Engel in Sicht. Stattdessen durch die Glocken- und die Theaterstraße in die Loschgestraße. Ha! Wir kennen uns aus, wir wollen jetzt in die Neue Straße, um einmal um die Innenstadt herumzufahren. Also in der Loschgestraße abbiegen in die Turnstraße. Halt! Die ist gesperrt. Sackstraße. Also weiter in der Loschgestraße. Da ist die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Um die Ecke und dann auf den Katholischen Kirchenplatz geht aber trotzdem nicht. Sperrung. Wir fahren über den Parkplatz der Kinderklinik, doch die Ausfahrt ist gesperrt. Also über den Fußweg?

In diesem Augenblick kommt ein Freund — nennen wir ihn Jürgen — mit seinem E-Bike angefahren. Er ist Taxifahrer und nutzt seinen freien Tag, um sich die Baustellen anzusehen. "Ich muss mich orientieren", sagt Jürgen. "Für morgen. Denn das ist ja Wahnsinn hier."

Sommerferien und Orientierung? Ja klar, das geht, und wenn man nicht gerade mit dem Taxi unterwegs sein muss, dann heißt das Motto: Umorientieren. Aufs Fahrrad. Die Ferienlaune lassen wir uns jedenfalls nicht verderben. Oder?

EVA KETTLER