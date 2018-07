Große Aufregung am Dienstagnachmittag in der Erlanger Innenstadt: Im Keller der L'Osteria stand ein Wäschetrockner in Flammen. Gäste des Restaurants mussten wegen der starken Rauchentwicklung ihre Plätze verlassen und ihr Essen stehen lassen. Insgesamt sechs Personen wurden bei dem Brand verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.