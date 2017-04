Mit dem Fahrrad in Erlangen auf der Suche nach Lösungen

Am Maifeiertag steigt wieder die Erlanger Rädli-Tour — 90 Stationen von Vereinen und Institutionen — Gewinne - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die große Fahrrad-Rallye "Rädli" quer durch die Hugenottenstadt findet wieder am Maifeiertag, Montag, 1. Mai, statt.

Die „Rädli“ wird wieder viele Radler hinaus in den Erlanger Mai locken. Ab 17 Uhr wird auf dem Rathausplatz ein Unterhaltungsprogramm geboten. © Klaus-Dieter Schreiter



Die „Rädli“ wird wieder viele Radler hinaus in den Erlanger Mai locken. Ab 17 Uhr wird auf dem Rathausplatz ein Unterhaltungsprogramm geboten. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Zwischen 9 und 17 Uhr stellen dabei am "Streckenrand" an 90 Stationen Vereine, Einrichtungen und Institutionen ihre Angebote – vom Bogenschießen über Klettern bis hin zur feierlichen Taufe eines neuen Rettungsboots der BRK-Wasserwacht – vor. Die Startunterlagen gibt es für 1,50 Euro (Einzelpersonen) oder drei Euro (Familien) an den bekannten Ausgabestellen. Mit dem ErlangenPass ist eine kostenlose Teilnahme möglich. Insgesamt 70 der 90 Stationen sind barrierefrei, also mit Handbike oder Rollstuhl zu befahren. Sie sind im Routenplan gekennzeichnet. Am Rathausplatz ist ab 17 Uhr auch ein Rahmenprogramm mit den Bikern der Zabo-Trails geboten.

Auf einer großen Rampe zeigt das Nürnberger Dirt-Bike-Kollektiv Tricks und Figuren. Wer an mindestens 15 Stationen ein Lösungswort findet, kann an einem Preisausschreiben teilnehmen, die abschließende Tombola findet um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Oberbürgermeister Florian Janik zieht die Gewinnerinnen und Gewinner. Als Hauptpreis gibt es ein nagelneues Fahrrad zu gewinnen.

en