Mit dem Weihnachtsgeschäft in Erlangen bis jetzt zufrieden

Am dritten Adventswochenende kauften die meisten Menschen Geschenke ein — In der Altstadt war es dennoch "bisschen ruhig" - vor 33 Minuten

ERLANGEN - Das dritte Adventswochende ist traditionell das einkaufsstärkste für den Einzelhandel. Am vergangenen Samstag scheint sich das wieder bestätigt zu haben: Die Straßen in der Erlanger Innenstadt waren voll mit Menschen. Und der Erlanger Einzelhandel scheint im Trent zu liegen. Der dritte Advent ließ die Kassen klingeln. Zumindest in der südlichen Innenstadt.

Immer am dritten Advent wird die Stadt regelrecht von Weihnachtseinkäufern überschwemmt. © Foto: Edgar Pfrogner



Ingo Selbach, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof in der Nürnberger Straße, gibt sich bescheiden: "Der Samstag war ganz ordentlich". Weil die Galeria Kaufhof das Modegeschäft um ein paar neue Marken ergänzt hat, ist der Geschäftsführer mit dem Einkaufsverhalten zufrieden.

Weil aber das einzig Beständige der Wandel ist, hat sich Ingo Selbach ein paar Sachen einfallen lassen, die es in sich haben: Whisky, Süßigkeiten und Spielwaren. "Whisky liegt im Trend", sagt Selbach. Also wurde das Angebot der Spirituosen erweitert. Der Verkauf läuft "super". Auch bei Süßwaren setzt die Galeria Kaufhof auf ein erweitertes Sortiment.

Spielwaren verkaufen sich "nach wie vor sehr stark", sagt Selbach. "Auch Gesellschaftsspiele werden nachgefragt". Elektronische Spiele bietet die Galeria Kaufhof seit einiger Zeit nicht mehr an.

Ingo Selbach rechnet damit, dass der weihnachtliche Endspurt ab Donnerstag einsetzen wird. Für den Kaufmann ist es erfreulich, dass es heuer einen "halben Verkaufstag mehr als im vergangenen Jahr gibt". 2017 fiel Heiligabend auf einen Sonntag, heuer ist Heiligabend ein Montag, wo die meisten Geschäfte bis Mittag 14 Uhr geöffnet haben.

Am vergangenen Samstag war die Innenstadt gerammelt voll. Viele Menschen trugen schwer an den vollgestopften Tüten, in manchen Geschäften in der Innenstadt war die Schlange an der Kasse so lang, dass so mancher potenzieller Kunde umkehrte und den Weihnachtseinkauf in diese Woche verschob.

In der Altstadt ist es dagegen "wie im Vorjahr ein bisschen ruhig", sagt Susanne Spitz von der Initiative "Leben findet Altstadt". Die Inhaberin eines Geschäftes für Maßanfertigung ("Wir haben kein Saisongeschäft") hat sich bei sechs Geschäften erkundigt, wie sich die Adventszeit auf sie ausgewirkt hat. Ergebnis: "Bis jetzt können die Läden noch nicht

abschätzen, ob sich das Weihnachtsgeschäft für sie lohnt."

Dabei hatten sich die Geschäftsleute in der Altstadt eine besondere Aktion ausgedacht: Die Altstadt wird zum Adventskalender. Jeden Tag öffnet sich noch bis Heiligabend ein Türchen in einem Laden, Café, Restaurant oder einem anderen Dienstleister.

Damit die Kunden auch wissen, wer dabei mitmacht, können sie sich in den Geschäften in der Altstadt einen Kalender holen oder unter www.lebenfindetaltstadt.de downloaden.

emr