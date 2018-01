Mit den Mitteln der Satire für Menschlichkeit

Eine Ausstellung zeigt im Rathaus Karikaturen gegen Rechtsextremismus - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Bis 26. Januar ist im Foyer des Erlanger Rathauses die Ausstellung "Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire" zu sehen. Sie gehört zu dem Förderprogramm "Demokratie leben" des Bundesfamilienministeriums, an dem die Stadt teilnimmt.

Auf Fakten zu setzen statt Hass zu schüren: Letztlich ist es das, wozu die sehenswerte Ausstellung im Rathaus anleiten will. Foto: Edgar Pfrogner



Bei der Betrachtung der Karikaturen in dieser Ausstellung herzlich lachen? Das geht. Bloß dass einem im nächsten Augenblick das Lachen im Hals stecken bleibt – dann nämlich, wenn man sich vor Augen führt, welche menschenverachtenden, rassistischen Ansichten und Vorurteile hier aufgespießt und vorgeführt werden.

Beispiel gefällig? Der ostfriesische Cartoonist Harm Bengen lässt in einem seiner Bilder einen Mann in einem Geschäft fragen: "Hammse diese Krippe auch ohne Flüchtlinge, Juden, Neger und Araber?" Woraufhin der Verkäufer antwortet: "Nur mit Schafen, Eseln und Ochsen".

Rund 60 aktuelle Karikaturen namhafter Künstler wie Ralph Ruthe, Klaus Stuttmann und Kostas Koufogioros sowie satirische Film- und Fernsehbeiträge umfasst die Wanderausstellung, die in Celle konzipiert wurde und einen jugendgerechten Zugang zu dem Thema bieten will.

Ralph Ruthe, der mit seinem "Dummel"-Cartoon der Ausstellung ihren Titel verliehen hat, meinte: ""Hassen ist so einfach. Jede Dummel kann hassen." Hass auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, abwertende Bemerkungen — Hass sei kein Antrieb für etwas Konstruktives, er führe niemals zu etwas Gutem, betont Ruthe. "Sei keine Dummel!"

ZSchulklassen können sich für Führungen bei der Antidiskriminierungsstelle der Stadt unter Tel. (0 91 31) 86 14 09 oder per Mail an till.fichtner@stadt.erlangen.de anmelden.

ek