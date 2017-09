In der Dechsendorfer Grundschule sind in diesem Jahr erstmals drei Klassen gebildet worden, in denen die 30 Erstklässler zusammen mit den Zweitklässlern unterrichtet werden. In der proppenvollen Turnhalle, in der sich auch Eltern und Großeltern versammelt hatten, wurden die neuen Schülerinnen und Schüler begrüßt. © Klaus-Dieter Schreiter