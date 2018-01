Mit der Mama auf der Kegelbahn in Erlangen

Rike und Gitta Heym spielen mit dem FSV Bruck erfolgreich in der Bundesliga - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Mutter und Tochter zu sein, ist manchmal richtig schwer. Für Rike und Gitta Heym gilt das nicht. Die Nürnbergerinnen kegeln schon lange zusammen und seit ein paar Jahren in der Bundesliga-Mannschaft des FSV Bruck.

Kegeln seit Jahrzehnten gemeinsam: Gitta Heym (re.) und ihre Tochter Rike verstehen sich auf und neben den Bahnen gut. © Foto: Horst Linke



Mütter wissen immer alles besser. Und meistens haben sie dabei auch noch Recht. Für Töchter kann das schwierig sein. Das war auch bei Rike Heym nicht anders. "Am Anfang war ich sehr jung und wollte nicht, dass meine Mutter mir zu viel reinredet", erinnert sie sich.

Nebeneinander auf einer Bahn spielen konnten Mutter und Tochter nicht. "Ich habe mir immer viel Druck gemacht. Jetzt haben wir oft zusammen im Startpaar gespielt", sagt Rike Heym. Früh war klar, dass sich die Tochter selbst entwickeln will. "Ich habe mich schnell zurückgehalten", sagt Gitta Heym. Mutter und Tochter haben ein enges Verhältnis. "Aber wir glucken nicht", sagt Rike Heym. "Das ist ganz wichtig."

Auf der Kegelbahn "ist sie nicht mehr meine Mama, sondern Mitspielerin und Freundin." Bei Einzelmeisterschaft coacht sogar die Tochter die Mutter, auch bei der Deutschen Senioren-Meisterschaft, als sich Gitta Heym den Titel sicherte. Das ist bemerkenswert, schließlich begann die Tochter nur dank der Mutter mit Kegeln. "Wie fast die komplette Mannschaft bin ich ein Kegelbahn-Kind", sagt die 39-Jährige. "Meine Mutter hat gespielt und hat mich und meine Schwester immer mitgeschleppt." Beide Kinder begannen früh, selbst zu kegeln.

Rike Heym blieb dabei, zuerst in Eibach, auch schon zweite Bundesliga. Seit die Tochter 18 Jahre alt ist, spielt sie mit der Mutter zusammen in einem Team. "Dann wollten wir beide weg aus Eibach, doch wohin, das war eine getrennte Entscheidung", sagt Rike Heym. Ihre Mutter wechselte nach Regensburg in die Bundesliga, sie selbst wollte eigentlich aufhören — und landete vor zwölf Jahren beim FSV Bruck. Später folgte ihr auch Gitta Heym.

Doch nur ein Bahnrekord

"Ich bin gebürtig aus Dresden und kam auch durch meine Eltern zum Kegeln", sagt die 62-Jährige. "Als Kind habe ich auf der Bahn hinten immer die Kegel aufgestellt." Doch erst, nachdem die eigenen Kinder etwas größer waren, begann Gitta Heym mit dem ambitionierten Sportkegeln. Zweimal führte sie das in die Bundesliga, zuerst in Regensburg. "Dort habe ich so viel gelernt." Die Nürnbergerin machte den größten Leistungssprung. "Nach fünf Jahren war die Belastung aber zu groß. Meine Mutter wurde krank", erinnert sich Gitta Heym.

Also wechselte sie nach Bruck. "Ich dachte, ich gehe in Kegel-Rente." Doch dann stieg sie mit dem FSV mehrmals auf — bis in die Bundesliga. "Und ich bin sehr glücklich, dass Rike so gut ist", sagt Gitta Heym. "Es ist etwas ganz Besonderes, in der Bundesliga zu spielen. Das hätte ich nie gedacht", sagt Rike Heym. Nun dürfen sich Mutter und Tochter mit den besten Teams des Landes, manchmal sogar mit den besten der Welt messen.

Im Pokal trat der FSV am Sonntag gegen den amtierenden Champions-League- und Weltpokalsieger sowie Deutschen Meister Victoria Bamberg an, am Ende verlor Bruck mit 2:6. Gitta Heym musste an diesem Tag pausieren. "Mir tut das schon weh, wenn ich nicht kegeln darf. Man setzt nie gerne aus. Ich habe noch den Elan, ich möchte unbedingt spielen. Doch ich war im Spiel zuvor schlecht, deshalb verstehe ich die Entscheidung."

Die Tochter hingegen durfte ran, spielte im ersten Paar gegen die Weltranglisten-Zweite Sina Beisser. "Das war aufregend", sagt Rike Heym. "Doch wir hatten auch Ehrfurcht, wir waren nicht so gut wie sonst." Auch Bamberg war nicht so überragend wie erwartet. "Sie haben nur den Mannschafts-Bahnrekord gebrochen." Eigentlich dachten alle, die Gäste würden auch alle Einzel-Rekorde einstellen. Doch auch ohne Rekord reichte es für den Favoritensieg.

Rike Heym entschied zwar das erste Spiel für sich, "danach hatte ich aber mein Pulver verschossen". Sandra Brunner und Nadine Perkins holten jeweils Einzelpunkte. "Darüber haben wir uns sehr gefreut", sagt Rike Heym. Mit ihrer persönlichen Leistung war jedoch nicht nur die 39-Jährige unzufrieden. "Wir hätten Bamberg nicht eingeholt, wären aber besser gewesen." Die Chance, sich erneut gegen diese Welt-Auswahl zu beweisen, haben die Bruckerinnen in der Bundesliga noch einmal. Am 11. Februar ist Victoria Bamberg wieder zu Gast in Erlangen. Und dann dürfen vielleicht auch Mutter und Tochter gemeinsam ran.

