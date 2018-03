Mit der Stimme die Zuhörer in den Bann ziehen

Elf Sechstklässler traten in Erlangen beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels an — Regionalentscheid - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erlangens bester Leser steht fest. Er heißt Joshua Kraft und besucht eine sechste Klasse des Emmy-Noether-Gymnasiums.

Alle Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs erhielten einen Buchpreis, besonders strahlten die Sieger (v. l.) Lydia Schneider, Sebastian Pellinghoff und Joshua Kraft, rechts daneben Lehrer Christopher Söllner. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Beim Regionalentscheid des 59. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, der in Erlangen traditionell am "Emmy" ausgetragen wird, konnte der Schüler sich gegen andere Vorleserinnen und Vorleser durchsetzen.

Die weiterführenden Schulen hatten ihre besten Vorleser entsandt. Elf Sechstklässler zeigten, wie sicher und zugleich mitreißend sie ihre Stimme einsetzen können. Der Jury, in der unter anderen Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth sitzt, kam es bei der Bewertung besonders auf die Interpretation und die richtige Lesetechnik an.

Aufgrund der sehr homogenen Leistungen in der ersten Vorleserunde — in der jedes Kind einen Text aus einem Buch seiner Wahl las — fiel das Urteil jedoch nicht leicht. Erst während der zweiten Runde, in der ein Fremdtext (Alina Bronsky: "Und du kommst auch drin vor") gelesen wurde, kristallisierten sich die drei Sieger heraus. Neben Joshua Kraft waren dies

Lydia Schneider (Christian-Ernst-Gymnasium) und Sebastian Pellinghoff (Marie-Therese-Gymnasium). Joshua Kraft darf zum Bezirksentscheid fahren.

