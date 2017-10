Mit "erlaubten" Drogen am Steuer in Erlangen erwischt

36-Jähriger nimmt Opiate aus medizinischen Gründen ein - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Der Erlanger Polizei fiel auf der A 3 ein Pkw-Fahrer auf, der sichtlich unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen stand. Der Verdacht erhärtete sich und wurde von einem Drogenschnelltest bestätigt. Aber: Sein Drogenkonsum war eigentlich legal.

Der Test zeigte den Konsum von sogenannten Opiaten an. Deren Einnahme gab der 36-Jährige auch unumwunden zu. Erstaunt über dieses Geständnis fingen die Beamten an, die Rückbank ihres Dienstfahrzeugs für den Transport des Mannes zur Dienststelle freizuräumen.

Der Mann zeigte den Beamten einen Medikamentenpass, in dem ihm von einem Arzt erlaubt wird, diese Opiate aus medizinischen Gründen einzunehmen. Rechtlich betrachtet erlaubt ihm dieser Pass den legalen Besitz und die Einnahme von im Betäubungsmittelgesetz aufgeführten Substanzen.

Die Belehrung der Beamten über die Einnahme von bewusstseinsbeeinträchtigenden Betäubungsmitteln in Verbindung mit der Teilnahme am Straßenverkehr wird der Mann so schnell nicht vergessen. Nachdem der Arzt dem Fahrer die Einnahme von Opiaten, mit deren reaktions- und bewusstseinsbeeinträchtigender Wirkung und somit eine absolute Fahruntüchtigkeit attestierte, war es nun der 36-Jährige, der erstaunt war. Dachte er doch, dass er mit dem Medikamentenpass einen Freibrief fürs Fahren unter Drogeneinfluss hat.

Nachdem ihn der Arzt untersucht und Blut abgenommen hatte, wurde ihm auf staatsanwaltschaftliche Weisung sein Führerschein bis auf Weiteres abgenommen.

en