Mit Fitnesstagen gesund bis zur Rente

Stadt Erlangen veranstaltete Gesundheitstage für ihre Mitarbeiter - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Prävention statt Reaktion, so lautete das Motto der Gesundheitstage, die die Stadt Erlangen für ihre Mitarbeiter veranstaltet hat.

Richtige Körperhaltung, richtige Bewegungstechniken: Mitarbeiter von Krankenkassen waren vor Ort und hatten ein spezielles Programm vorbereitet. Foto: Wolfgang Sembritzki



Den Rücken einmal nicht gerade gehalten, nur mit der Armkraft gearbeitet und das Objekt eben nicht aus den Beinen gehoben – und schon ist es passiert: Ein stechender Schmerz durchfährt die Wirbelsäule, über jede weitere Bewegung sollte nun zweimal nachgedacht werden – mindestens.

Es ist ein gemeinhin bekanntes Beispiel aus dem Alltag. Viele haben es bereits am eigenen Leib erlebt, doch die sinnvollste weitere Vorgehensweise, nämlich der direkte Gang zum Arzt, entfällt bei den meisten Betroffenen. "Wird schon wieder", heißt es da oft. Nur was, wenn nicht? Was, wenn der Rücken doch dauerhafte Schäden davongetragen hat? Gerade Personen, die unter körperlicher Anstrengung arbeiten müssen, winkt dann unter Umständen sogar die Berufsunfähigkeit.

Und da das Risiko für derartige Beschwerden in diesen Branchen besonders hoch ist, will die Stadt Erlangen für ihre Mitarbeiter vorsorgen: "Wir wollen, dass unsere Beschäftigten ihr Rentenalter nach Möglichkeit gesund erreichen", erklärt Jürgen Scholz, Mitarbeiter des Personalamts, der auch die Gesundheitstage mitorganisiert hatte. Dabei handelt es sich um eine zweitägige Veranstaltung, zu der einmal im Jahr zu Gunsten des Wohlbefindens der städtischen Angestellten eingeladen wird. Dennoch verfüge man natürlich über ein "ganzjähriges betriebliches Gesundheitsmanagement", wie Personalreferent Thomas Ternes versichert. Die Möglichkeit zu Untersuchungen besteht daher jederzeit.

Damit es aber überhaupt nicht erst zu Behandlungen kommt, haben Vertreter diverser Krankenkassen ein spezielles Programm zur Vermittlung einiger Bewegungstechniken vorbereitet, wie etwa das richtige Absteigen von Arbeitsgeräten. An einer Station können die Angestellten von einer Leiter hinunter auf ein 55 Zentimeter tiefer liegendes Podest springen, vergleichbar mit dem Sprung beim Ausstieg aus einem Lastkraftwagen. Hierbei wird die Belastung der Knie, Knöchel und Bandscheiben gemessen. Es zeigt sich, dass bis zu dreimal so hohe Kräfte auf die Gelenke wirken als beim empfohlenen, langsamen Absteigen.

"Den älteren Arbeitnehmern, die unter Umständen bereits Probleme haben, brauchen wir das nicht zu erklären, da sie beim Aussteigen vorsichtiger sind. Wir wollen die jungen und körperlich fitten Fahrer erreichen und vor den Langzeitfolgen warnen", erklärt Meinrad Fußeder, Vertreter der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

Grundsätzlich geht es vorrangig darum, den Körper bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu stärken. Fußeder empfiehlt einen Schwingstab, einen sogenannten "Stabi", der für die Rücken- und Armmuskulatur eingesetzt werden kann und mit einfachen Übungen die Muskulatur kräftigt: "Den greife ich mir abends beim Fernsehen. In der Werbepause ist genug Zeit für ein paar kurze Übungen", findet Fußeder.

Doch auch während der Arbeitszeit kann man sich fithalten: Schon regelmäßige halbminütige Trainingseinheiten, wenn gerade einmal kurz Stillstand im Betriebsablauf ist, seien ein probates Mittel zur Vorsorge gegen den Muskelschwund. "Ergopause" nennt sich das übrigens.

WOLFGANG SEMBRITZKI