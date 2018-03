Mit Golf: Junge Männer wollen Porsche-Fahrer "jagen"

Polizei stoppte illegales Autorennen bei Erlangen - 200 Euro Strafe - 28.02.2018 16:23 Uhr

ERLANGEN - Zwei junge Männer, die sich laut Polizei "offenbar ihr Mütchen am Steuer kühlen wollten", jagten am Dienstagvormittag auf der B505 einem Porschefahrer hinterher. Die Erlanger Beamten stoppten die wilde Fahrt. Eine ordentliche Strafe soll folgen.

Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer brausten laut Polizei mit rund 150 km/h über die unfallträchtige Bundesstraße B505 in Richtung Westen. Mit ihren beiden VW Golf wollten sie einen Porschefahrer jagen. Dieser ließ sich von den Straßen-Rowdys jedoch nicht beirren.

Eine Zivilstreife der Erlanger Polizei stoppte kurze Zeit später das illegale Rennen. Die Beamten hielten die Männer an und wiesen sie zurecht. Derzeit wird noch geprüft, inwiefern sich die beiden Raser strafbar gemacht haben. Bußgelder in Höhe von rund 200 Euro pro Fahrer sind allerdings in jedem Fall fällig.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.