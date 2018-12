Die provisorische Geh- und Radwegbrücke über die Autobahn zwischen Eltersdorf und Bruck ist in der Nacht zum Sonntag entfernt worden. In einer nächtlichen Aktion wurde die Holzbrücke ausgehoben, die A3 war deswegen stundenlang gesperrt. Im Hintergrund sieht man die neue Brücke. © Klaus-Dieter Schreiter

