Mit Leidenschaft beim Erlanger Winterwaldlauf

John Stackmann organisiert die Laufveranstaltung — Anmeldung bis 19. März - vor 38 Minuten

ERLANGEN - Am 25. März findet wie jedes Jahr der Winterwaldlauf, veranstaltet von der SG Siemens Leichtathletik, statt. Es geht dabei um viel mehr, als nur stupides Rennen gegen die Zeit.

Ambitionierte wie Hobbyläufer, Mütter, Senioren und Kinder: Startschuss beim Winterwaldlauf.



Einmal einen Marathon zu laufen, das war auch mal das Ziel von John Stackmann. Nur ist das so lange her, dass er sich heute kaum noch daran erinnern kann. Nach dem ersten Marathon sind immerhin noch einmal 103 dazu gekommen, über 150 000 Kilometer hat Stackmann seitdem laufend zurückgelegt. "Das gilt auch in Insider-Kreisen als gar nicht so schlecht", sagt er.

Wie bescheiden das eine riesengroße Leidenschaft doch umschreibt, verrät Rudi Kunstmann ein wenig später: "John ist so etwas wie der Erlanger Laufpapst." Und wenn es Kunstmann sagt, dann muss das stimmen: 1986 hat er den Erlanger Stadtrekord aufgestellt, um die 2:28 Stunden hat er für 42,195 Kilometer benötigt, 14 Jahre lang war niemand schneller.

Doch eigentlich geht es ja gar nicht um Stackmann und Kunstmann, sondern um das, wie sie sagen, ohne das man, wenn man einmal angefangen hat, nicht mehr kann: das Laufen.

1998 hat John Stackmann die Organisation der zwei großen Laufveranstaltungen der Stadt übernommen, die Bahnlaufserie und den Winterwaldlauf. Irgendwann hat er sie zusammengelegt. "Es geht dabei nicht einfach nur ums stupide Laufen", sagt Stackmann. Nein, der Winterwaldlauf ist so etwas wie sein Baby geworden, Jahr für Jahr hinterfragt er sich mit Helfer Rudi Kunstmann: Wo kann man etwas verbessern? Wie kann man noch attraktiver werden?

Unzählige Ideen sind in all den Jahren entstanden, der Winterwaldlauf, der damals schon viele Freunde fand, hat so immer mehr an Attraktivität gewonnen — vom reinen Straßenlauf über 25 Kilometer um den Sparkassenweiher herum in die Reuth, über die Odenwaldallee, am Kanal entlang und wieder zurück. Im Laufkalender der ambitionierten wie der reinen Hobbyläufer hat sich der Lauf zu etwas Besonderem entwickelt.

Sogar Sportler aus der Partnerstadt Wladimir reisen heuer wieder extra an, genauso wie Kinder, Senioren, Mütter und Athleten dabei sind, die die Distanzen über zehn und fünfzehn Kilometer auch zur Halbmarathon- und Marathonvorbereitung nutzen. "Im Staffelwettbewerb kann man gemeinsam je fünf Kilometer laufen", sagt Rudi Kunstmann. Die Strecke führt homogen in einer Fünf-Kilometer-Runde durch die Brucker Lache.

104 Mal Marathon — und noch immer begeisterter Läufer: John Stackmann. © Fotos: Sippel



Auch die soziale Komponente ist den beiden wichtig: Vergangenes Jahr waren blinde Läufer am Start und Asylbewerber. "Der Erlös des Laufes geht an die Erlanger Tafel", verspricht John Stackmann. Sie wollen mit ihrer Leidenschaft ja kein Geld verdienen, sondern anderen Läufern eine Freude bereiten.

Auch heuer wird der Winterwaldlauf wieder an seine Kapazitätsgrenze stoßen, deutlich über 1000 Starter werden erwartet. "Diese Atmosphäre sollte man erleben", findet Stackmann. "Dann laufen Hobbyläufer gemütlich miteinander und unterhalten sich, umgeben von ambitionierten Läufern und Menschen, die einfach etwas für ihre Gesundheit tun möchten."

Einen Haken jedoch hat der Winterwaldlauf: Durch die Organisationsarbeit können Stackmann und Kunstmann selbst nicht an den Start gehen. "Ich werde davor und danach laufen", sagt John Stackmann und lächelt. Die Leidenschaft ist auch nach 104 Mal Marathon noch immer zu groß.

Anmeldung bis 19. März im Internet unter www.winterwaldlauf.de

CHRISTOPH BENESCH