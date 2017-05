Mit Metallkugeln Fenster in Erlangen beschossen

ERLANGEN - Mehrere Fensterscheiben von Wohnungen wurden offenbar beschossen und beschädigt. Seit Februar wurden bei der Polizei mehrere solcher Fälle angezeigt. Diese "Aktionen" ereigneten sich allesamt in der östlichen Innenstadt. Jetzt stießen die Beamten auf einen Tatverdächtigen.

Bei ihren Ermittlungen fand die Polizei an unterschiedlichen Tatörtlichkeiten Metallkugeln, die vermutlich mit einer Schleuder verschossen wurden.

Der letzte Fall ereignete sich erst in der vergangenen Woche. Da flog eine Stahlkugel gegen die Fensterscheibe eines Klinikgebäudes, sodass die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung beschädigt wurde. Auch in diesem Fall fanden die Ermittler eine Metallkugel am Tatort auf.

Noch am gleichen Tag bemerkte ein Bediensteter der Klinik einen Mann, der auf dem Balkon eines benachbarten Anwesens mit einer Schleuder hantierte. Noch während Polizeibeamte die Beobachtungen des Zeugen entgegennahmen, konnte einer der Beamten erkennen, wie abermals von dem Balkon mit der Schleuder geschossen wurde.



Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten sowohl die Schleuder als auch jede Menge der Metallkugeln auf.

Der 45-jährige Tatverdächtige will zwar nicht absichtlich auf die Fensterscheiben geschossen haben, räumte jedoch die Tatvorwürfe ein.

