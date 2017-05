Mit Schlagstock auf Polizisten geworfen

17-Jähriger ergriff bei Kontrolle die Flucht und wurde dann rabiat - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Mit einem Teleskopschlagstock hat ein 17-Jähriger bei einer Polizeikontrolle die Beamten attackiert – und hat sich nun gleich wegen mehrerer Vergehen zu verantworten.

Polizei im Einsatz.



Am Freitagnachmittag wollte eine Zivilstreife am Marktplatz zwei Personen kontrollieren und wollte die Personalien der beiden feststellen sollte. Dabei ergriff einer der Männer die Flucht. Als der 17-jährige Erlanger von den Beamten verfolgt wurde, warf er einen Teleskopschlagstock gezielt in Richtung der Polizisten, verfehlte sie jedoch. Der Jugendliche konnte kurz darauf eingeholt und festgenommen werden.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Neben dem Schlagstock, den der Jugendliche nicht in der Öffentlichkeit führen durfte, war er zusätzlich noch im Besitz von Betäubungsmitteln. Als der 17-Jährige im Anschluss durchsucht werden sollte, bedrohte er noch die Beamten.

Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren; unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

