Seit 24. Januar war die Erlanger Ladeshalle nur noch für Handwerker geöffnet: Diesen Donnerstag durften sich die Bürger erstmals selbst ein Bild vom Stand der Dinge machen. Projektleiter Markus Gräßel führte die Besucher durch die Baustelle. Bis die Halle im Oktober im neuen Glanz erstahlen kann, steht zwar noch viel Arbeit an, doch Planungsreferent Josef Weber ist zuversichtlich. "Die Umbauarbeiten an der Ladeshalle sind voll im Zeitplan".

Wohl durch ein Missgeschick steckte sich eine Person auf dem Wöhrmühlsteg selbst in Brand. Herbeigeeilte Passanten versuchten, die Flammen mit Jacken zu ersticken. Feuerwehrsanitäter und Rettungsdienst kümmerten sich um den Verletzten, der anschließend in eine Spezialklinik geflogen wurde. Schuld an dem Brand war vermutlich eine Zigarette.