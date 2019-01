Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Küchenbrands in Erlangen-Büchenbach. Die Wohnung in dem dreistöckigen Wohnblock ist auch durch die starke Verrußung nicht mehr bewohnbar.

Sie werden nicht bezahlt, Krankheitstage werden vom Urlaub abgezogen und direkt im Anschluss soll noch das Examen geschrieben werden - das Praktische Jahr im Laufe eines Medizinstudiums hat Mängel an etlichen Ecken. Damit sich das in naher Zukunft ändern kann, gingen die Erlanger Studenten am Mittwoch auf die Straße und demonstrierten für ein faires Praktisches Jahr. Bilder der Aktion gibt es hier.

Die Lage ist ernst im eingeschneiten Südbayern: Die Staatsregierung ordert mehr und mehr Einsatzkräfte in die Landkreise, in denen der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Am Sonntag brachen in Erlangen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr auf - sie sollen im Süden vor allem Gebäudedächer freischaufeln.