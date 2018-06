Foodtrucks auf dem E-Werk Parkplatz und Stände im Hof des Kulturzentrums bieten auf dem 3. Erlanger Streetfoodmarkt ein vielfältiges Angebot an leckerem Essen.

Unmittelbar vor dem Umzug in das neue, städtebaulich markante Gebäude: Ein Rundgang durch das neue Landratsamt an der Nägelsbachstraße 1 in Erlangen.