Mit üblem Trick 81-Jährige bestohlen

Schmuck für 1500 Euro erbeutet - 02.02.2017 14:39 Uhr

NEUNKIRCHEN - Eine 81-jährige Rentnerin ist Opfer eines dreisten Trickdiebstahls geworden.

Weil Senioren wenig vertrauenswürdige Menschen oft zu positiv einschätzen, haben Trickbetrüger mit ihnen leichteres Spiel. © Patrick Pleul/Archiv (dpa)



Weil Senioren wenig vertrauenswürdige Menschen oft zu positiv einschätzen, haben Trickbetrüger mit ihnen leichteres Spiel. Foto: Patrick Pleul/Archiv (dpa)



Gegen 12.10 Uhr klingelte eine junge schlanke und 165 cm große Frau mit schwarzem Haar an der Wohnung der betagten Frau. Nachdem ihr geöffnet wurde, bat sie um ein Glas Wasser. Gutgläubig ließ die alte Dame die junge Frau herein und beide gingen in die Küche, die Eingangstür blieb lediglich angelehnt.

Während die junge Frau die Seniorin in ein 20-minütiges Gespräch verwickelte, verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt zur Wohnung, durchsuchte zwei Zimmer und stahl zwei Goldketten und einen Goldring im Wert von 1500 Euro, wie die 81-Jährige später feststellte.

en