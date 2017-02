Mit üblem Trick Seniorin in Erlangen bestohlen

Täter gab sich als Mitarbeiter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft aus - vor 1 Minute

ERLANGEN - Ein angeblicher Mitarbeiter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft hat eine 85 Jahre alte Seniorin bestohlen.

Der unbekannte Mann hatte bei der 85-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Äußeren Brucker Straße geklingelt und erklärt, die Wasserversorgung überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung und begab sich mit ihm in das Badezimmer. Diesen Umstand nutzte offensichtlich ein Mittäter aus und stahl mehrere Hundert Euro Bargeld.

Der falsche Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft wird so beschrieben: zirka 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er sprach hochdeutsch. Von dem zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei in Erlangen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (09 11) 21 12 33 33.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps für das Verhalten gegenüber verdächtigen Personen: nur Handwerker einlassen, die selbst bestellt oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Im Zweifel auch bei der jeweiligen Firma anrufen.

Wer Opfer von Dieben oder Betrügern geworden ist, sollte den Polizeinotruf 110 betätigen und bei der Polizei eine Anzeige erstatten.

en