Mit viel Kraft den Baum in Alterlangen aufgestellt

Bei der Kirchweih mussten sich die Kerwa-Burschen wegen des Windes mächtig ins Zeug legen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bei der Alterlanger Kirchweih halten seit einigen Jahren junge Burschen die Tradition wieder hoch. Inzwischen haben sie auch gelernt, wie man einen Kirchweihbaum fachgerecht aufstellt.

Die Alterlanger Jugend hat vor sechs Jahren eine alte Tradition wieder aufleben lassen und stellt seitdem auch einen Kirchweihbaum auf. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



19 Burschen und sechs Madli hat der Oberbursche Peter Jaschok um sich geschart, und zehn "Nachwuchskräfte" sind inzwischen auch schon aktiv. Die hatten einen Minibaum aus der Mönau geholt, der dann ruckzuck aufgestellt war. Das Aufstellen der 28 Meter langen Mönau-Fichte war für die großen Burschen dann allerdings ein ziemlicher Kraftakt. Hin und wieder drückte auch der kräftige Wind gegen die Muskelkraft der jungen Kerle, die darum gut zwei Stunden benötigten, bis der Baum gerade stand. Immer, wenn sich das Prachtexemplar wieder etwas mehr in Richtung grauer Himmel bewegt hatte, gab es kräftigen Beifall von den Zuschauern an der Wiese beim Alterlanger See.

Am heutigen Montag gibt es beim Gasthaus Drei Linden den traditionellen Frühschoppen mit hausgemachter saurer Lunge. Ab 18.30 Uhr treffen sich Burschen und Madli am Alterlanger See beim Kirchweihbaum zum "Betzn raustanzen". Abends will die Hofer Band "Blind Date" für gute Stimmung sorgen, bevor um Mitternacht die Kirchweih beerdigt wird. Den ganzen Tag über haben auch Kinderkarussell, Schiffschaukel und Buden geöffnet.

kds