Mit vollem (Körper-)Einsatz für den HC Erlangen

Werbekampagne "Folge mir in die stärkste Liga der Welt" - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine etwas andere Werbekampagne hat der HC Erlangen in Auftrag gegeben. Der Erlanger Redaktion ist sie natürlich auch aufgefallen. Gut, war auch kaum zu übersehen.

Attraktiv: Christopher Bissel wirbt für sein Team HC-Erlangen, das in der 1. Handball-Bundesliga spielt. © Foto: Stefan Mößler-Rademacher



Ole Rahmel, zieh Dich warm an — oder aus! Die Vorherrschaft des smarten Handballers als Posterboy des HC Erlangen ist ernsthaft in Gefahr. Denn bei der Werbekampagne „Folge mir in die stärkste Liga der Welt“ blickt mit Christopher Bissel der Youngster des Teams streng mit nacktem, gestähltem Oberkörper von den Plakatwänden im Großraum.

Was ist davon zu halten? Da in der EN-Redaktion die Sport-Redakteurinnen und Handball-Expertinnen gerade nicht greifbar waren und die anwesenden Männer lediglich von Fußball („Was? Handball spielen nicht nur Mädchen? Ich dachte immer, das ist so ein Ding wie Volleyball oder Synchronschwimmen.“) eine vage Ahnung haben, mussten wir bei einem Experten für Sport und Style nachfragen.

Hier die Antwort unseres Kollegen Brüno aus Österreich, einst Moderator der Modesendung „Funkyzeit mit Brüno“: „Wassup! This is such a coooool Boy with a cooooool Körper. Handball is so beautiful. I will come to the Nürnberg Arena bald“.

smö