Mit Völlerei gegen die Fadheit der Existenz in Erlangen

Premiere des Erlanger Amateurfilms "Mampf! – The Movie" am Samstag — Mit Ironie in Szene gesetzt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger "Shock Film Corporation" schlägt wieder zu: Am Samstag, 3. November, hat die nagelneue Produktion aus den Glückstraßen-Studios, "Mampf! – The Movie", ab 21 Uhr im "Dartmoor Inn", Friedrichstraße 34, (Welt-)Premiere. Der Eintritt ist frei.

Mahlzeit! Kardinal und Gräfin langen beim üppigen letzten Menü kräftig zu. Foto: Mike Neun



Am Anfang war der Skandal: Marco Ferreris Film "Das große Fressen" zeigte vier Wohlstandsbürger bei ihren (erfolgreichen) Versuchen, sich zu Tode zu (fr)essen. Die expliziten Sauf-, Fress- und Fäkalszenen waren 1973 starker Tobak, was trotz einer honorigen Top-Besetzung mit Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli und Philippe Noiret zu handfesten Auseinandersetzungen führte.

Das ist nun 2018 nicht (mehr) zu erwarten, denn einerseits sind die Hemmschwellen heutzutage deutlich tiefer gelegt, und andererseits lässt es die engagierte Amateur-Schar um die Filmemacher Lisa und Mike Neun sowie Holger Wlodarczak (Regie, Drehbuch, Kamera), was die horriblen Momente betrifft, diesmal vergleichsweise zahm angehen. Jetzt steht ganz klar die Satire im Mittelpunkt – mit der köstlichen Kreierung praller Klischee-Typen mit fränkischem Zungenschlag.

Letzter Pfunds-Kick

Auch in "Mampf! – The Movie" ist das Leben einigen Herrschaften fad und langweilig geworden. Um noch einmal einen letzten Pfunds-Kick zu erleben, lädt eine Madame ihre Freunde, als da wären Gräfin, Kardinal, Bauunternehmer, Prinz, Professor und Geheimrat, zu sich nach Hause zu einem mehrgängigen Festessen ein, das aus Schäuferle mit Klößen, Lasagne, Pizza, Chili con Carne, Sushi (serviert auf dem halbnackten Körper einer Prostituierten) und Torte besteht. Derweil sich in der Küche der Koch und ein ob des servierten Essens pikiert-übellauniger Gourmetkritiker ironische Wortgefechts-Kabbeleien liefern.

Von Amateuren können sich Profis hinsichtlich Improvisation, Ökonomie, Einfallsreichtum und Effizienz gleich mehrere Scheiben abschneiden: Gedreht wurde der knapp einstündige Film in der Wohnung von Lisa und Mike Neun an einem einzigen Tag, die Dialoge wurden während des Drehs improvisiert. Und das geht? "Klar", sagt Mike Neun, "alle Mitwirkenden hatten die Story vorab verinnerlicht und sich damit intensiv beschäftigt." Einen Außendreh für die Eröffnungsszene gab’s, sonntags früh im Schlossgarten: Hier artikuliert ein "Kulturattaché" sein Unbehagen am Kommenden.

Übrig geblieben

Für die Schauspieler hieß es am eigentlichen Drehtag: Früh um 9 Uhr ging’s mit Schäuferle-Essen los, um 16 Uhr war man mit der Torte durch. Und weil natürlich etliches vom Essen, das ein Caterer geliefert hatte, übrig blieb und man es nicht wegwerfen wollte, erfand man flugs die "Armenhaus"-Szenen hinzu: Nachbarn im Haus gegenüber ("Wir haben eine gute Nachbarschaft", so Mike Neun) machten spontan auf Prekariat und durften sich auf die Essensreste stürzen – alles im Film zu sehen.

Den Schlusspunkt setzt der reale Regisseur und Kritiker Jörg Buttgereit, der – ganz Schelm – per Skype aus Berlin den Erlangern wegen ihres inoffiziellen und also nicht autorisierten "Remakes" eines Erfolgsfilms rechtliche Schritte androht.

Um die 1000 Euro hat der "echte Amateurfilm" gekostet, "für uns ist das viel", sagt Mike Neun, der sonst für Produktionen wie "Footballkiller" oder "Die Rache von der Osterinsel" verantwortlich zeichnet. Die Dreharbeiten machten jedenfalls viel Spaß: "Sie kamen sehr hungrig und gingen sehr satt", betont Lisa Neun und meint damit natürlich die Akteure.

Amüsante und heftig-deftige Szenen und kurze Special Effects hat "Mampf! – The Movie" zu bieten – nur der Sex des Originals ist unverständlicherweise auf der Strecke geblieben. Diesbezüglich war man 1973 schon weiter.

MANFRED KOCH