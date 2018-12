Mit Zetteltrick viel Bargeld in Erlangen erbeutet

ERLANGEN - Trickdiebe haben einen Rentner um seine Ersparnisse gebracht.

Foto: dpa



Mit dem sogenannten Zetteltrick überlisteten die Täter den 93-Jährigen und erbeuteten einen hohen Bargeldbetrag. Die unbekannten Diebe schlugen in einem Mehrfamilienhaus in der Hertleinstraße zu. Zunächst klingelte eine Frau an der Tür des 93-jährigen Mannes und gab an, einen Zettel zu benötigen, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen.

Als sich der Senior mit der Frau in die Küche begab, betrat ein Komplize unbemerkt die Wohnung. Nachdem die Frau den Rentner ausreichend lange abgelenkt hatte, verließ sie die Wohnung. Der 93-Jährige musste dann feststellen, dass ihm mehrere tausend Euro fehlten.

Personenbeschreibung: Etwa 1,65Meter groß, kräftige Figur, dunkler Hauttyp, bekleidet mit einer Winterjacke. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Hertleinstraße aufgefallen sind, können bei der Polizei unter der Rufnummer (0911) 21 12 33 33 gemeldet werden.

en