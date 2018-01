Mit zwei Promille hinterm Steuer: Auto überschlägt sich

Auto wurde 15 Meter durch die Luft geschleudert - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten ein Autofahrer und sein Beifahrer bei Heroldsberg sehr viel Glück: Obwohl ihr Auto von der Fahrbahn abkam, anschließend durch die Luft geschleudert wurde und sich überschlug, konnten die beiden unverletzt aus dem Auto befreit werden.

In der Nacht zum Sonntag kam gegen 23.23 Uhr ein Mann aus Nürnberg auf der B2 Richtung Heroldsberg von der Straße ab. Auf Höhe des Indianerparkplatzes kam er ins Schleudern und durchfuhr einen Graben. Kurz darauf, an einer Straßenunterführung, wurde das Auto in die Luft geschleudert und landete 15 Meter weiter auf der Fahrbahn, wo es sich überschlug.

Die beiden Insassen, Fahrer sowie Beifahrer, wurden durch Ersthelfer am Unfallort unverletzt aus dem auf dem Dach liegenden Wagen geborgen. Als die Polizei den Unfall aufnahm, wurde schnell die Ursache der verrückten Fahrt abseits der Straße klar: Der Fahrer saß mit knapp 2 Promille hinterm Steuer. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

