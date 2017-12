Mit zwei Promille: Mercedes-Fahrer ramponiert fünf Autos

Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Mit fast zwei Promille im Blut fuhr ein junger Erlanger am Dienstag mit seinem Mercedes durch die Erlanger Innenstadt. Weil er zu viel Gas gab, kam er von der Straße ab und prallte gegen eine Laterne und anschließend gegen ein Auto. Doch dabei blieb es nicht.

Der 23-Jährige fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Mercedes die Neue Straße in Erlangen in Richtung Osten. Auf Höhe der Hindenburgstraße kam das Auto aufgrund überhöhter Geschnwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend kollidierte der Wagen noch mit einem geparkten VW-Polo, der nach dem Aufprall auf drei weitere geparkte Autos geschoben wurde.

Laut Angaben der Polizei entstand sowohl am Polo als auch dem davor geparkten Audi ein Totalschaden. Die beiden weiteren Autos wurden ebenso erheblich beschädigt - genauso wie ein angrenzender Gartenzaun. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden laut Angaben der Polizei auf etwa 26.000 Euro. Die Ursache für den Fahrfehler war der Polizei schnell klar: Die Beamten stellten bei dem jungen Mann einen Alkoholwert von 1,94 Promille fest. Der Führerschein des Erlangers wurde anschließend sichergestellt.

